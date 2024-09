SwitchBot continua a rinnovare la sua gamma di prodotti. A distanza di poche ore dalla presentazione del nuovo Wallet Finder Card, infatti, l’azienda, sempre più punto di riferimento per il settore dei prodotti smart, ha annunciato il lancio del nuovo SwitchBot Evaporative Humidifier (Auto-refill) che, in italiano, può essere tradotto come Umidificatore evaporativo.

Il dispositivo è in grado di migliorare la qualità dell’aria in casa, sfruttando l’evaporazione fredda e può lavorare in combinazione con il robot SwitchBot S10, che, in automatico, può riempire il suo serbatoio senza l’intervento dell’utente. Vediamo tutti i dettagli in merito a quest’ultima novità della gamma di prodotti SwitchBot per la smart home.

SwitchBot Evaporative Humidifier: come funziona

Il nuovo SwitchBot Evaporative Humidifier è un’interessante aggiunta alla gamma di prodotti SwitchBot. Punta a garantire un miglioramento della qualità dell’aria in casa, sfruttano l’evaporazione fredda e regolando il livello di umidità dell’aria senza creare residui di polvere ed evitando i problemi legati a un’eccessiva umidificazione.

Il dispositivo è dotato di una potenza di umidificazione fino a 750 ml/h, con possibilità di utilizzo fino a 22,5 ore, e può contare su di un serbatoio da 4,5 litri, con filtri in grado di funzionare correttamente fino a 4 anni (la durata effettiva dipende dalla durezza dell’acqua). Il livello dell’acqua può essere monitorato tramite l’apposita parete finestrata.

SwitchBot Evaporative Humidifier è in grado di funzionare con un livello di rumore ridotto (appena 18 dB) ed è, quindi, adatto per l’utilizzo in tutti quei contesti in cui è importante garantire un funzionamento silenzioso per non disturbare (come le camere da letto, gli uffici etc.). Il design del modello è particolarmente compatto e, grazie alle ruote, è possibile spostare l’evaporatore in modo semplice, da un ambiente a un altro.

Il nuovo Evaporative Humidifier si integra con tutto l’ecosistema di prodotti SwitchBot e può essere utilizzato in abbinamento ai sensori di umidità e temperatura per operare in autonomia, creando delle routine di funzionamento e regolare in autonomia il livello di umidità in casa. C’è anche la possibilità di funzionamento in combinazione con SwitchBot S10 che può utilizzare il suo serbatoio d’acqua per rifornire il nuovo Evaporative Humidifier, mantenendo il livello corretto senza la necessità di un intervento da parte dell’utente.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo SwitchBot Evaporative Humidifier sarà in vendita a partire da questo mese di settembre in tutti i principali mercati in cui vengono distribuiti i prodotti dell’azienda. È previsto anche l’arrivo in Europa. L’azienda ha già ufficializzato il prezzo: 239,99 euro. Il dispositivo verrà distribuito tramite lo store ufficiale SwitchBot oltre che su Amazon.