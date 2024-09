Da ieri, domenica 1° settembre, è entrato in funzione su una nuova tratta Free Flow, il sistema di pedaggio per l’esazione dei veicoli in transito senza sosta già in funzione per l’Autostrada Pedemontana Lombarda. Permette cioè di pagare l’autostrada senza fermarsi ai caselli, nello specifico in quattro portali della tratta A33 Asti-Cuneo, garantendo una riduzione dei tempi di percorrenza (niente soste e rallentamenti alle barriere) e una conseguente maggiore sicurezza, considerando che le code in prossimità dei caselli sono frequenti cause di incidenti.

Come funziona il sistema di pedaggio Free Flow

È sempre più comune la scelta di pagare il pedaggio autostradale senza soste, perdite di tempo e tempi morti, sia in Italia con i sistemi di telepedaggio come Telepass, MooneyGo e UnipolMove (qui il confronto) che altrove con sistemi simili a Free Flow, questa nuova soluzione del gestore ASTM entrata in funzione alcune ore fa anche sull’A33 Asti-Cuneo: in quattro portali compresi fra gli svincoli Asti (Rocca Schiavino) e Castagnito (Alba Est), a cui ne seguiranno altri prossimamente.

Free Flow, sottolinea il gestore, è dotato di alcune tecnologie basate sul tracciamento 3D dei veicoli (e delle relative targhe), e sull’intelligenza artificiale, tecnologie usate per analizzare in tempo reale i filmati e, di conseguenza, per determinare i costi. “Il funzionamento dei portali prevede il rilevamento delle targhe dei veicoli in transito, per poi trasmettere i dati ad un sistema centrale che determina il costo del pedaggio e identifica le modalità di pagamento, che sono differenziate e facilitate”, ha scritto ASTM nel relativo comunicato stampa.

Come e dove si paga? Considerando quindi che si tratta di un sistema di pagamento del pedaggio automatico, chi possiede già un dispositivo di telepedaggio (Telepass o UnipolMove) non deve fare nulla perché Free Flow li riconosce automaticamente e addebita i costi secondo le condizioni dei relativi fornitori. Viceversa, tutti gli altri potranno pagare il tratto autostradale percorso online (da qui) entro 15 giorni dal passaggio registrandosi al sistema Conto Targa oppure come utenti occasionali. Altrimenti, è possibile farlo nell’Info Point della concessionaria A33 a Govone (CN), nei due Touch Point di Alba e di Asti e nei tre Pay Point posti in corrispondenza dei caselli di Cherasco, Sant’Albano e Castelletto Stura. Per maggiori informazioni sul pagamento di Free Flow vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito web asticuneo.it.

In occasione dell’entrata in funzione di questo nuovo sistema, sono previste alcune agevolazioni: la gratuità delle percorrenze locali di Alba (tangenziale), di Asti (da Asti a Isola d’Asti) e del tratto Roddi-Alba ovest transitando sotto il portale 6 per recarsi al polo ospedaliero passando sotto il portale H (posto lungo la viabilità di accesso all’ospedale) e viceversa. Chi attiva o ha attivato (non prima del 4 agosto) un nuovo contratto di telepedaggio con Telepass e UnipolMove (fornitori aderenti all’iniziativa) ha inoltre diritto a uno sconto del 25% sul pedaggio del relativo tratto coperto da Free Flow, sconto in vigore fino al 31 dicembre 2025. Per coloro i quali attivano Conto Targa, il sistema di pagamento personale associato alla targa del proprio veicolo con cui pagare anche il pedaggio dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, è previsto invece uno sconto del 20% sul pedaggio sulla nuova tratta di Free Flow di Asti-Cuneo.