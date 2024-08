Per aumentare il coinvolgimento degli utenti TikTok sta lanciando alcuni aggiornamenti dei messaggi diretti, in particolare le tanto attese chat di gruppo fino a 32 persone. Ecco come utilizzarle.

È possibile avviare una chat di gruppo dalla posta in arrivo, toccando il pulsante Chat in alto, oppure un profilo nell’elenco dei messaggi e successivamente il pulsante “Altre opzioni…”, dopodiché basta scegliere quali amici includere e infine toccare “Avvia chat di gruppo”.

Un altro metodo per avviare una chat di gruppo è condividere un contenuto con un gruppo di persone e toccare il pulsante Condividi, quindi selezionare “Crea chat di gruppo”, scegliere gli amici, aggiungere eventualmente un messaggio e quindi iniziare a chattare.

È possibile accettare qualsiasi invito a una chat di gruppo che si riceve tramite la posta in arrivo, tuttavia possono essere invitate solo le persone che si seguono reciprocamente.

Le chat di gruppo arrivano su TikTok

Come per i normali messaggi diretti, le chat di gruppo non sono disponibili per gli utenti di età compresa tra 13 e 15 anni, mentre i 16enni e i 17enni potranno unirsi a una chat di gruppo solo se hanno almeno un amico in comune e se creano una chat di gruppo, dovranno esaminare e approvare manualmente chiunque si unisca.

Le chat di gruppo sono attualmente in rilascio e dovrebbero raggiungere tutti gli utenti TikTok idonei nel corso delle prossime settimane. TikTok sta portando nei messaggi diretti anche gli adesivi personalizzati che chiunque può utilizzare.