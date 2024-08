Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, la nuova Tesla Model Y “Juniper” sarebbe in arrivo nel primo trimestre del 2025, di cui si vocifera inoltre della presenza di due modelli. Secondo quanto riferito, oltre alla versione classica a 5 posti, ci sarebbe infatti un modello a 7 posti, ma in questo caso le voci sono contraddittorie.

Tesla Model Y “Juniper” anche in versione 7 posti?

Alcune fonti suggeriscono che la seconda versione arriverebbe già a ottobre di quest’anno, quindi con largo anticipo rispetto alla sorella minore, ma quindi non vanterebbe il restyling Juniper, il che sembra alquanto strano.

Un altro dubbio riguarda i mercati di destinazione, in quanto non è chiaro se la vettura a sette posti sarà effettivamente commercializzata da Tesla solo in Asia o anche in altri continenti.

Attualmente l’unico modello a 7 posti è la variante Long Range Dual Motor a trazione integrale che circola solo negli Stati Uniti e che in patria viene venduta a 2.000 dollari in più.

Considerato che sono passati quattro anni dal lancio della Tesla Model Y, il restyling di mezza età dovrebbe essere vicino.

Recentemente sono apparse su Reddit alcune foto spia che sembrano anticipare il probabile aspetto della vettura, per il momento ribattezzata come Juniper.