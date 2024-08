Meta sembra credere ancora nella realtà virtuale/aumentata e dopo i visori Meta Quest e gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta Smart Glasses, ora l’azienda di Mark Zuckerberg sembra intenzionata a sviluppare un nuovo dispositivo indossabile per la realtà mista.

Secondo un rapporto di The Information, Meta sta lavorando su un dispositivo di realtà mista con nome in codice Puffin che sembra più simile a un paio di occhiali che a un visore.

Tuttavia questi occhiali potrebbero pesare circa 110 grammi, quindi si posizionerebbero tra i Ray-Ban Meta e il visore Meta Quest 3, ma sembra che Meta potrebbe ridurre le dimensioni e il peso del dispositivo prevedendo un pacco esterno contenente la batteria e il processore, una soluzione simile a quella in dotazione con Apple Vision Pro.

Gli occhiali Meta per la realtà mista non arriverebbero prima del 2027

Secondo quanto riportato questi occhiali per la realtà mista sarebbero dotati di lenti pancake che potrebbero consentire un profilo più sottile, inoltre chi li indossa vedrebbe l’ambiente circostante oltre i display, infine sarebbe previsto il tracciamento manuale e oculare per i controlli, tuttavia questo prodotto potrebbe non arrivare prima del 2027.

Meta starebbe quindi cercando di rendere i suoi dispositivi indossabili più attraenti e vestibili in modo da farli diventare un prodotto di massa, infatti la scorsa settimana un rapporto di The Information ha rivelato che Meta si sta anche preparando a rivelare i suoi nuovi occhiali intelligenti Orion durante la conferenza Meta Connect prevista per il mese di settembre.