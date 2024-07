Il settore emergente degli smart glasses può contare su un nuovo e interessante prodotto. Stiamo parlando dei promettenti Solos AirGo Vision, un modello che sembra intendere sfidare i Ray-Ban Meta, al momento leader in questa nicchia specifica di mercato.

Solos AirGo Vision supporteranno inizialmente GPT-4o per aprirsi anche ad altre IA come Gemini e Claude

L’accessorio in questione può vantare il supporto di GPT-4o e, a detta degli sviluppatori, in futuro potrà integrare anche altre IA come Gemini di Google e Claude di Anthropic. Rispetto a quanto proposto da Meta gli smart glasses di Solos hanno ancora un limite: i modelli messi in commercio dispongono solo di audio, con il progetto di integrare una fotocamera entro la fine del 2024.

Questa barriera, a quanto pare, non è per nulla insormontabile per chi intende acquistare subito l’accessorio. I Solos AirGo Vision offrono infatti una montatura modulare e intercambiabile. Una successiva integrazione di una fotocamera, dunque, non dovrebbe portare alcun tipo di complicazione per il possessore. Tale caratteristica di design rende questi smart glasses interessanti anche nel contesto della personalizzazione, con stanghette e frame intercambiabili che Solos intende commercializzare.

Ma a cosa servono in termini pratici gli AirGo Vision? Questo accessorio è in grado di riconoscere oggetti che si stanno osservando, effettuando eventuali ricerche a titolo informativo o comparativo. Dunque, si parla di utilizzi interessanti nell’ambito turistico, per chiedere informazioni su un’attrazione o un punto di interesse, ma anche di utilizzi più pratici come durante shopping, per una valutazione approfondita dei prezzi. Una volta che sarà integrata anche la telecamera, poi, sarà possibile scattare foto o girare filmati.

Gli occhiali offrono un LED integrato, utile per ricevere notifiche riguardo chiamate, ricezione di posta elettronica e non solo. A ciò, così come i già citati Ray-Ban Meta, si aggiungono i comandi vocali che permettono di interagire con l’IA. Ciò è possibile grazie alla presenza di microfoni e altoparlanti integrati nel prodotto.

Al momento attuale non esiste un prezzo specifico per gli AirGo Vision. La versione senza fotocamera, ovvero quella lanciata sul mercato in questo periodo, costa 249,99 dollari, ovvero circa 232 euro. Con l’integrazione del modulo dotato di fotocamera si stima un costo complessivo perlomeno paragonabile ai Ray-Ban Meta (299 dollari, dunque intorno ai 278 euro).