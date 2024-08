Manca ancora qualche giorno all’apertura di IFA 2024, ma LG ha giocato d’anticipo presentando un nuovo dispositivo per la smart home che mostrerà fisicamente proprio lì, alla fiera sulla tecnologia di Berlino dal 6 al 10 settembre.

Si chiama LG ThinQ ON ed è una sorta di piccolo hub con le sembianze di un altoparlante compatibile con le tecnologie Matter e Thread, grazie alle quali può controllare vari dispositivi smart, anche vocalmente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Cos’è LG ThinQ ON e cosa può fare

Un AI home hub, lo definisce così LG questo nuovo dispositivo che fa da centro di controllo per vari prodotti della smart home, sia dell’ecosistema di LG che non. Fra le caratteristiche principali di LG ThinQ ON spicca infatti il supporto a Thread e a Matter, che permettono di usarlo per gestire tanti dispositivi diversi e farne un unico prodotto con cui controllare potenzialmente tutto.

Un’altra particolarità di questo nuovo dispositivo è legata all’intelligenza artificiale per l’assistenza vocale, prodotto che comprende il linguaggio naturale (cioè permette di parlare in modo conversazionale, senza comandi strani o frasi artificiose) per eseguire dei comandi vocali e controllare i dispositivi smart home, grazie anche alla capacità di capire il contesto delle conversazioni. Il produttore sottolinea anche il fatto che coi comandi vocali è possibile cambiare quasi tutte le impostazioni e creare delle routine e automatizzazioni.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale consente anche a LG ThinQ ON di monitorare autonomamente i dispositivi collegati, informando di conseguenza gli utenti di determinate cose, per esempio quando un’attività viene completata (il lavaggio di una lavatrice smart) o se vengono rilevati dei problemi (un malfunzionamento del termostato smart). Oltre alle funzioni della domotica, come anticipato, è anche un altoparlante, dalla forma cilindrica e dalle dimensioni contenute, con quattro tasti a sfioramento per gestirlo e una luce a LED che lo abbraccia.

L’azienda non ha condiviso al momento altre informazioni riguardo a LG ThinQ ON, nemmeno quelle sui prezzi e sulla disponibilità. Ne sapremo probabilmente di più a giorni considerato che, come anticipato, debutterà la prossima settimana a IFA, che seguiremo sia in presenza che qui su tuttotech.net e tuttoandroid.net riportandovi le principali novità.