Xiaomi ha confermato che la sua hypercar elettrica SU7 Ultra Prototype entrerà in produzione, ma per poter acquistare il bolide da 1548 CV potrebbe essere necessario superare un esame di guida preliminare previsto dall’azienda.

Prendendo lo stile Porsche e la gamma Tesla, la prima auto di Xiaomi è stata ufficializzata in Cina alla fine dell’anno scorso nei tre allestimenti SU7, SU7 Pro e SU7 Max, tuttavia la nuova aggiunta alla gamma denominata SU7 Ultra Prototype scatta da 0-60 mph in meno di due secondi, secondo quanto dichiarato dalla società.

Sebbene non sia ancora stato annunciato alcun prezzo di vendita, si prevede che gli ordini di questa hypercar verranno aperti nel primo trimestre del 2025, ma secondo Carscoops una condizione necessaria per poter mettere le mani sul bolide è il superamento di un test specifico per il veicolo.

Al momento non è stato reso noto in cosa consisterebbe l’esame di guida di Xiaomi per liberare tutto il potenziale della SU7 Ultra, ma vista la potenza del mezzo sembra una scelta sensata, a patto che venga gestita in modo serio.

In base alle specifiche attuali, la SU7 Ultra Prototype ha più potenza di una Bugatti Chiron ed è più leggera sia della Porsche Taycan Turbo GT che della Tesla Model S Plaid, detentrici dei tempi sul giro EV più veloci al Nürburgring. Porsche ha detronizzato Tesla all’inizio di quest’anno e Xiaomi ora vuole quel primato.