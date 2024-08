Sono passati esattamente due mesi dall’interessante annuncio della possibilità di sfruttare Xbox Cloud Gaming sui dispositivi Amazon Fire TV e nelle scorse ore è stato comunicato l’ampliamento della disponibilità anche alla prima Amazon Fire TV Stick 4K Max e ad Amazon Fire TV Cube.

Insomma, Amazon — che da poco ha confermato l’arrivo imminente della Feste delle Offerte Prime 2024 e rilanciato lo sconto extra sui prodotti Amazon Seconda Mano — e Microsoft hanno compiuto il passo successivo, allargando la compatibilità dello streaming dei giochi Xbox ad altri due dispositivi della gamma Fire TV.

Mentre il primo annuncio aveva coinvolto Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione e Fire TV Stick 4K di seconda generazione, questa volta tocca a due modelli meno recenti: Amazon Fire TV Stick 4K Max di prima generazione e Amazon Fire TV Cube di terza generazione. La comunicazione è arrivata direttamente attraverso l’account X di Xbox con un post che invita i possessori dei dispositivi menzionati a munirsi di controller e Game Pass Ultimate — i cui prezzi sono aumentati in tempi non sospetti — e a scaricare l’app di Xbox per dispositivi Fire TV per iniziare a divertirsi.

Se siete possessori di uno dei quattro modelli citati, potete eseguire il download dell’app tramite il link sottostante:

Scarica l’app Xbox per dispositivi Amazon Fire TV

Per quanto riguarda l’acquisto dei dispositivi, invece, è bene ricordare che, mentre la terza generazione di Fire TV Cube è proprio quella attualmente acquistabile, la prima generazione di Fire TV Stick 4K Max è stata sostituita dalla seconda e non è più in vendita. Di seguito trovate i link diretti per acquistare tutti i dispositivi della gamma Fire TV attualmente compatibili con lo streaming dei giochi Xbox: