Brutte notizie per i videogiocatori iscritti a Xbox Game Pass. Microsoft ha infatti annunciato un sostanziale aumento dei prezzi per gli abbonamenti relativi alla piattaforma videoludica.

L’aumento, attivo già dalla giornata di oggi, spinge il prezzo in Italia del Game Pass Ultimate a 17,99 euro al mese (rispetto ai 14,99 euro precedenti). L’impennata riguarda anche la sottoscrizione annuale del Game Pass Core, che da oggi costa 69,99 euro invece di 59,99 euro. Anche gli utenti PC Game Pass dovranno far fronte al rincaro, con l’abbonamento che da 9,99 euro passa a 11,99 euro mensili.

Xbox Game Pass Standard: tutto sulla nuova sottoscrizione

L’aspetto positivo è che Microsoft ha anche introdotto una nuova forma di abbonamento, chiamato Xbox Game Pass Standard che dovrebbe costare 14,99 dollari al mese (il costo in euro non è ancora stato confermato).

Questa sottoscrizione offrirà un’esperienza pressoché intatta rispetto alle precedenti sottoscrizioni, sebbene questa non preveda la disponibilità di titoli al day one. Altro limite è legato all’esclusione dal cloud gaming. L’abbonamento Standard garantisce comunque pieno accesso alla modalità multiplayer online, offerte e sconti e altri vantaggi già proposti dal Game Pass Core.

A rendere ancora più amara questa notizia, vi è un’ulteriore sgradita sorpresa che per gli utenti console. Da oggi, infatti, Xbox Game Pass per console non sarà più disponibile per i nuovi iscritti. Chi ha già un’iscrizione con rinnovo automatico potrà continuare a usufruire del servizio, finché l’iscrizione non decade. A partire dal 18 settembre 2024, però, sarà possibile rinnovare questa formula per altri 13 mesi. Per quanto concerne i codici Xbox Game Pass per console, questi continueranno a risultare riscattabili.

Se preso singolarmente l’aumento è di soli tre euro mensili, in realtà questa va sommata agli altri servizi che negli ultimi mesi hanno aumentato il loro prezzo. In questa ottica, per esempio, possiamo citare quanto avvenuto di recente con NOW e Sky.