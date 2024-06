Amazon ha annunciato l’arrivo del servizio di gioco in streaming Xbox Cloud Gaming sui dispositivi Fire TV. A breve gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare a centinaia di giochi abilitati al cloud accedendo direttamente all’app Xbox sui dispositivi Fire TV compatibili, senza bisogno di una console.

A partire da luglio sarà possibile giocare a Starfield, Fallout 4, Forza Horizon 5 e a molti altri giochi utilizzando semplicemente un dispositivo Fire TV Stick 4K Max o Fire TV Stick 4K e un controller Bluetooth compatibile.

Basterà una Fire TV e un controller per giocare a Xbox Cloud Gaming

Per approfittare di questa opportunità basta scaricare l’app Xbox sul proprio dispositivo Fire TV compatibile tramite Amazon Appstore.

All’apertura dell’app verrà richiesto di accedere con l’account Microsoft e chi è già abbonato a Xbox Game Pass Ultimate avrà accesso immediato allo streaming e alla riproduzione di centinaia di titoli abilitati al cloud nella libreria di Game Pass Ultimate, mentre chi non è ancora iscritto potrà registrarsi a Xbox Game Pass Ultimate tramite l’app a un prezzo vantaggioso, in più sarà possibile provare alcuni giochi gratuitamente e senza bisogno di iscrizione, come ad esempio Fortnite.

Sono supportati il controller wireless Xbox e il controller adattivo Xbox di Microsoft e anche i controller DualSense o DualShock 4 di PlayStation.

I fan di Fallout potranno giocare a classici come Fallout 4 e Fallout 76 attraverso il cloud sui dispositivi Fire TV compatibili, nonché godersi l’acclamata serie TV di Fallout che ha debuttato su Amazon Prime Video ad aprile.

I dispositivi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K sono acquistabili su Amazon a prezzi accessibili utilizzando i link sottostanti.

Acquista Fire TV Stick 4K su Amazon

Acquista Fire TV Stick 4K Max su Amazon