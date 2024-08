Nelle prossime ore dovrebbe prendere il via Polaris Dawn, una missione spaziale privata che mira a portare a compimento la prima passeggiata spaziale civile in assoluto.

Ad annunciarlo è stato nelle scorse ore il team di SpaceX, con un breve post su X, ricordando che è in programma per domani il lancio del razzo Falcon 9, che porterà in orbita l’equipaggio della missione Polaris Dawn.

La missione Polaris Dawn di SpaceX è pronta per il lancio

A guidare la missione di SpaceX sarà il miliardario Jared Isaacman (CEO di Shift4), accompagnato dal pilota Scott “Kidd” Poteet (tenente colonnello in pensione dell’aeronautica) e dagli ingegneri Sarah Gillis e Anna Menon (che sarà anche l’ufficiale medico).

La missione, che dovrebbe durare cinque giorni, ha come obiettivo quello di portare quattro cittadini privati fino a 870 miglia dalla Terra mentre la passeggiata spaziale avrà come protagonisti soltanto due membri dell’equipaggio.

Inoltre la missione rappresenterà un test per le nuove tute spaziali Extravehicular Activity di SpaceX, che l’intero equipaggio della Polaris Dawn dovrà indossare per proteggersi.

New Glenn di Blue Origin si prepara a conquistare Marte

Restando in tema di missioni spaziali, nei giorni scorsi lo staff di Rocket Lab ha annunciato su X che il razzo New Glenn di Blue Origin (azienda fondata da Jeff Bezos) diretto su Marte ha ora una data di lancio provvisoria, ossia non prima del 13 ottobre 2024.

Offerta MSI Modern 14 Notebook 14'' Full-HD 60Hz, Intel I3-1215U, Intel UHD, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] 399€ invece di 449€ -11% Amazon 🛒

Il razzo in questione trasporterà due sonde costruite da Rocket Lab per aiutare la NASA a studiare gli effetti del vento solare sull’atmosfera di Marte.

Ricordiamo che questa sarà la prima volta che New Glenn volerà dopo anni di ritardi nel suo sviluppo e che il lancio è in programma dallo Space Launch Complex 36 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida.