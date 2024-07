Gli scienziati della NASA hanno reso noto di avere trovato zolfo puro su Marte per la prima volta dopo che il rover Curiosity ha scoperto inavvertitamente un gruppo di cristalli gialli passando sopra una roccia.

Stando a quanto si apprende, pare che l’area sia piena di tale elemento e questa rappresenta una scoperta inaspettata, in quanto su Marte sono stati osservati vari minerali contenenti zolfo mentre fino ad oggi lo zolfo elementare da solo non era mai stato trovato.

Su Marte c’è una nuova curiosità su cui indagare

A rendere ancora più interessante questa scoperta vi è la circostanza che lo zolfo puro si forma solo in una ristretta gamma di condizioni che, sempre a dire degli scienziati, non sono state associate alla storia di questa particolare area del Pianeta Rosso.

Ashwin Vasavada, uno dei membri del team di scienziati che segue il progetto Curiosity, ha spiegato che la zona in cui sono stati trovati nelle scorse settimane i cristalli di zolfo giallo, nota come canale Gediz Vallis, si ritiene sia stata scavata da flussi di acqua e detriti molto tempo fa e questo tipo di materiale non dovrebbe stare lì e proprio per tale motivo adesso bisognerà capire il motivo per il quale è invece presente.

Ecco un video a 360° che consente di esplorare il canale Gediz Vallis:

Una volta individuati i cristalli di zolfo, il team di scienziati della NASA ha sfruttato una telecamera sul braccio robotico di Curiosity per osservarli più da vicino e ha prelevato un campione da un’altra roccia nelle vicinanze.

Per ulteriori informazioni sulla missione della NASA su Marte, che va avanti oramai da tanti anni e che ha come obiettivo quello di determinare se questo pianeta abbia in passato potuto supportare la vita microbica, vi rimandiamo al sito ufficiale (lo potete trovare seguendo questo link).