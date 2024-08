Onyx International annuncia oggi il lancio di un nuovo ebook reader che va ad arricchire la serie Go, proposta a partire dallo scorso giugno: si tratta di Onyx BOOX Go 6, il primo lettore di ebook della gamma dotato di sistema operativo Android. Scopriamolo insieme.

Onyx BOOX Go 6 è un nuovo ebook reader compatto e con Android

Onyx BOOX Go 6 si distingue per il suo mix tra un display da 6 pollici di qualità e simile alla carta e il sistema operativo Android, ma anche per l’ampia gamma di funzionalità dedicate alla lettura. Il cuore del nuovo ebook reader è appunto lo schermo Carta 1300, che costituisce l’ultima generazione di display con tecnologia e-ink: mette a disposizione una migliore qualità visiva, neri più profondi e bianchi più brillanti rispetto ai modelli precedenti, puntando a migliorare sensibilmente l’esperienza di lettura.

Il nuovo BOOX è dotato di NeoReader, un’applicazione versatile che supporta fino a 20 formati di documenti e che offre un’ampia gamma di funzioni per evidenziare, annotare, regolare il layout e utilizzare il TTS (text-to-speech). L’app viene costantemente aggiornata dal team Onyx, e la più recente versione (la 3.5.3.) consente di scegliere tra una modalità chiara e una scura.

Come anticipato, BOOX Go 6 si distingue per la presenza di Android come sistema operativo (Android 12, per la precisione): il Google Play Store è preinstallato e offre l’accesso a tantissime applicazioni per la lettura, la navigazione web, l’ascolto di contenuti audio e molto altro, con una flessibilità che riflette i valori di personalizzazione e libertà del produttore. L’interfaccia viene definita da Onyx come chic e minimalista, e può contare sull’integrazione di app come BOOXDrop, PushRead e l’Assistente AI.

A livello hardware, il nuovo lettore è equipaggiato con un processore octa-core, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna: se questi non bastano, è presente uno slot per schede microSD per l’espansione dello storage. Il display E Ink Carta 1300 è da 6 pollici a risoluzione 1448 x 1072 (300 ppi), ed è regolabile in intensità e tonalità. La batteria è da 1500 mAh e promette giorni di lettura senza far rimanere a piedi. Il dispositivo è compatto ed è pensato per la lettura in movimento, ed è abbastanza piccolo da entrare in una tasca: ha uno spessore di 6,8 mm e un peso di 160 g, che punta a offrire comodità durante l’uso anche nelle sessioni di lettura prolungate.

Scheda tecnica di Onyx BOOX Go 6: display E Ink Carta 1300 da 6 pollici a risoluzione 1448 x 1072 (300 ppi)

processore octa-core

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile con microSD)

connettività Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG

microfono, giroscopio

batteria da 1500 mAh

dimensioni e peso: 148 x 108 x 6,8 mm, 160 g

sistema operativo: Android 12

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di Onyx BOOX Go 6

Onyx BOOX Go 6 è disponibile all’acquisto a partire da oggi, 26 agosto 2024, sia su Amazon sia sullo shop ufficiale dell’azienda. Il prezzo consigliato è di 169,99 euro, e sul sito ufficiale è disponibile un bundle che include una custodia magnetica in regalo.