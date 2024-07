ONYX BOOX è senza ombra di dubbio il brand che sta portando la maggior quantità di innovazione nel mercato degli e-reader, quei dispositivi con schermo e-ink che stanno lentamente ma progressivamente provando a soppiantare i tradizionali libri cartacei. Lo scorso anno ci aveva stupito con BOOX Palma (qui la nostra recensione completa) e quest’anno ci riprova con BOOX Go Series.

Da qualche settimana stiamo provando BOOX Go Color 7, un dispositivo pronto ancora una volta a sorprendere. È dotato di schermo E Ink Kaleido 3 a colori, leggermente più grande della media dei dispositivi di questo tipo, restando però decisamente compatto e con alcuni accorgimenti che ancora una volta lasciano il segno, a testimonianza della grande capacità di innovare del brand.

Dopo averlo messo alla prova con una serie molto variegata di contenuti, dai classici e-book ai fumetti in bianco e nero, dalle riviste ai più vivaci fumetti a colori, è arrivato il momento di raccontarvi le nostre impressioni in questa recensione completa

Hardware al top

Anche se il primo aspetto che salta all’occhio guardando per la prima volta BOOX Go Color 7 è indubbiamente il design, la scheda tecnica è di valore assoluto, a partire dalla presenza di Android, qui in versione 12, il grande valore aggiunto dei dispositivi di questo produttore.

Il nuovo e-reader è dotato di uno schermo touch e-ink Kaleido 3, in grado di riprodurre fino a 4096 colori, Carta 1200 con vetro protettivo a filo con la cornice e risoluzione di 1680 x 1264 pixel, con 300 ppi in bianco e nero e 150 ppi nella modalità a colori. Sotto la scocca trova posto un chipset octa core a 2,4 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD.

Lo schermo è dotato di illuminazione frontale, con luce calda e fredda, anche se purtroppo è assente un sensore di luminosità ambientale, mancanza che costringe l’utente a regolare manualmente il livello di illuminazione dello schermo. Una carenza a volte fastidiosa ma alla quale ci si abitua comunque presto.

Sul fronte della connettività BOOX Go Color 7 supporta la connessione alle reti WiFi a 2,4 e 5 GHz e il Bluetooth 5.0. È possibile collegarsi alla rete di casa per scaricare gli aggiornamenti del firmware ma anche per visitare il Play Store e scaricare applicazioni o scaricare i libri direttamente dalle librerie online. Il Bluetooth consente di collegare cuffie o speaker esterni, per ascoltare file auto in formato MP3 o WAV o per la funzione Text-to-speech.

Ampio come sempre il supporto ai documenti, che include i formati PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX ed EPUB3. In questo modo è possibile leggere libri, manuali, fumetti e sostanzialmente qualsiasi tipo di testo scritto, oltre alle presentazioni in formato Power Point, una funzione che sarà apprezzata da chi usa l’e-reader anche per lavoro.

La batteria ha una capacità di 2.300 mAh e nei nostri test, con WiFi sempre attivo, ha permesso di superare senza alcun problema le 2 settimane di utilizzo, con almeno due ore di lettura al giorno. Le dimensioni sono sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda lo spessore, che si attesta ad appena 6,4 millimetri. L’altezza è di 156 millimetri e la larghezza di 137 millimetri.

La maggiore larghezza è dovuta alla presenza, sul lato destro dello schermo, di due tasti fisici utilizzati per il cambio pagina, con il funzionamento che può essere modificato a seconda delle preferenze dell’utente utilizzando le impostazioni del dispositivo. Nella parte inferiore è presente il tasto di accensione, nel lato destro invece la porta USB-C, che può essere utilizzata anche per collegare cuffie o una chiavetta esterna, grazie alla funzione OTG.

Molto particolare la cover posteriore, con una trama che ricorda la carta grezza, una scelta che abbiamo apprezzato perché aumenta in maniera considerevole il grip, senza trattenere le impronte. È comunque possibile acquistare separatamente la cover magnetica (per accendere o spegnere lo schermo automaticamente) per garantire una migliore protezione del dispositivo e dello schermo. Segnaliamo che, al momento della stesura di questa recensione, sullo store ufficiale la cover magnetica viene offerta senza alcun costo aggiuntivo.

Chiudiamo questo capitolo segnalando che BOOX GO Color 7 è resistente agli schizzi d’acqua, così da poterlo utilizzare senza problema alcuno anche a bordo piscina o mentre vi state godendo un bagno rilassante.

Esperienza di lettura perfetta

Come dicevamo in apertura, nel corso delle ultime settimane abbiamo messo alla prova il nuovo lettore con diversi tipi di contenuti, partendo ovviamente dagli e-book tradizionali. Al netto della mancanza di un sensore di luminosità, la cui mancanza abbiamo notato solo leggendo a letto (quando è stato necessario ridurre l’illuminazione dello schermo, l’esperienza di lettura è stata davvero superba.

La cover permette di tenere il lettore in posizione comoda anche a letto, mentre i tasti laterali, che inizialmente potrebbero far storcere il naso, si sono rivelati molto utili per passare rapidamente da una pagina all’altra senza dover lasciare “ditate” sullo schermo. È interessante la possibilità di personalizzare il funzionamento dei tasti, sia per quanto riguarda il cambio pagina con una pressione breve sia per altre funzioni, ottenibili con una pressione prolungata.

Il launcher personalizzato è sostanzialmente quello già visto su altri modelli del produttore, con alcuni collegamenti rapidi nella parte bassa dello schermo per accedere alla libreria, al negozio online (dove però prevalgono i libri in lingua inglese), la memoria interna, la schermata delle applicazioni installate e quella delle impostazioni. La qualità dello schermo non si discute, è possibile effettuare il pinch-to-zoom per ingrandire o rimpicciolire i testi e i tempi di refresh della pagina sono molto rapidi.

Previous Next Fullscreen

Ottima anche l’esperienza di lettura a colori, nella maggior parte dei casi dedicata a fumetti in vari formati e riviste. Abbiamo provato file CBR e CBZ, senza alcun inconveniente, e con la possibilità di leggere le singole vignette diventa ancora più piacevole leggere. Lo schermo da 7 pollici rappresenta un buon compromesso per riuscire a leggere correttamente i testi delle vignette, anche per chi ha qualche problema di vista.

Decisamente soddisfacente anche la lettura di riviste in formato digitale, la risoluzione a colori è comunque sufficiente a permette di apprezzare anche i dettagli più piccoli. Molto buona anche la gestione dei file PDF, con il render che avviene velocemente così come il passaggio tra le pagine. Abbiamo provato a consultare un libretto di istruzioni LEGO da quasi 200 MB, con oltre 300 pagine, e non abbiamo riscontrato alcun problema, ma anche la gestione di un paio di manuali più complessi è avvenuta senza problemi. La resa dei colori è buona, anche se ovviamente inferiore rispetto alla controparte cartacea, vista la ridotta palette di colori.

In conclusione

Ancora una volta ONYX BOOX ha fatto centro, con un dispositivo innovativo al punto giusto, dall’ergonomia pressoché perfetta e senza punti deboli. A voler essere pignoli il prezzo è più alto della concorrenza, ma ampiamente giustificato dalla presenza di Android a bordo, che offre una libertà di utilizzo assolutamente senza confronti.

Pro: schermo a colori di ultima generazione



spessore contenuto



Android 12 Contro: Prezzo più alto della concorrenza



Manca un sensore di luminosità ambientale