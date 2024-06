ONYX International ha annunciato oggi una nuova serie di dispositivi con schermo E-Ink, pronti a offrire un’esperienza di lettura e di gestione delle note innovativa e pratica. Diamo dunque il benvenuto alla serie BOOX Go, nata per migliorare l’esperienza utente attraverso un design semplice ma allo stesso tempo elegante, e con una nutrita serie di funzionalità.

I primi due modelli della neonata serie sono BOOX Go Color 7 e BOOX Go 10.3, dotati di una interfaccia rinnovata e con linee minimaliste, pronte a soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti.

BOOX Go Color 7

BOOX Go Color 7 nasce come lettore di e-book, compatto ma con uno schermo sufficientemente ampio da permettere la lettura di fumetti senza per questo risultare troppo ingombrante. È dotato di uno schermo a colori Kaleido 3, ad alta definizione e con un algoritmo per l’aggiornamento esclusivo, per donare una nuova vita alle storie grazie a una esperienza immersiva senza precedenti.

Seguendo quello che è il filo conduttore dei dispositivi BOOX, anche Go Color 7 è dotato di sistema operativo Android 12, con la possibilità di installare un’ampia gamma di applicazioni vista la presenza di Google Play Store. Dispone di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, per archiviare senza problemi grandi quantità di libri e fumetti, ma è possibile espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione utilizzando lo slot microSD.

Lo schermo ruota automaticamente così da permettervi di leggere con l’orientamento migliore e grazie ai tasti fisici anche il cambio pagina diventa più semplice, senza dover toccare e sporcare lo schermo. La batteria da 2.300 mAh garantisce una ottima autonomia, visti anche i ridotti consumi di questa tipologia di schermo.

E per utilizzarlo senza problemi anche al mare o in piscina è presente una certificazione che garantisce la resistenza agli schizzi d’acqua e a qualche goccia di pioggia, così da utilizzarlo senza alcun timore anche durante le vacanze.

BOOX Go 10.3

Decisamente diverso è BOOX Go 10.3, che utilizza uno schermo E Ink Carta 1200 in toni di grigio, con uno schermo da 10,3 pollici e risoluzione di 300 ppi, per leggere in maniera nitida qualsiasi testo, anche sotto la luce diretta del sole. Tutto questo con un design incredibilmente leggero e sottile: il tablet misura appena 4,6 millimetri di spessore, rendendolo ideale per essere portato sempre con sé.

All’interno del tablet troviamo una CPU octa core a 2,4 GHz, con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e, ancora una volta, Android 12 con Play Store, per installare le vostre applicazioni preferite. Per prendere note, appunti o per effettuare schizzi veloci è possibile utilizzare uno stilo (è presente un supporto magnetico per non perderla), per far diventare BOOX Go 10.3 un vero e proprio sostituito di un tradizionale taccuino per appunti.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i dispositivi della serie BOOX Go sono in vendita da oggi su Amazon e sullo store ufficiale della compagnia. Il prezzo al pubblico è di 279,99 euro per BOOX Go Color 7 e di 419,99 euro per BOOX Go 10.3. A seguire i link per l’acquisto.