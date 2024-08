Ieri un ricercatore di sicurezza ha scoperto che quando si digita una sequenza di caratteri in campi di ricerca specifici in iOS e iPadOS si verificano arresti anomali, seppur di breve durata e per lo più irrilevanti.

Digitare i caratteri “”:: nella barra di ricerca all’interno dell’app Impostazioni o nella barra di ricerca dell’app Libreria nella schermata iniziale dell’iPhone o dell’iPad sembra causare un crash momentaneo dell’interfaccia Springboard e subito dopo il dispositivo riporta l’utente alla schermata di blocco. Dai test effettuati da appleinsider sembra effettivamente così, ma i risultati lasciano perplessi.

iPhone e iPad hanno un problema con una specifica sequenza di caratteri

Alcuni utenti hanno riferito che il bug si presenta solo in Impostazioni e Spotlight, mentre altri hanno scoperto che si verifica anche con l’app Libreria, tuttavia non sembra esserci alcuna correlazione tra cosa si blocca, su quale dispositivo e nemmeno con quale sistema operativo, poiché appleinsider ha riscontrato il bug su un iPhone e un iPad con l’ultima versione beta per sviluppatori iOS 18.1 e su un iPhone con iOS 17.6.1.