Xiaomi ha presentato la sua prima auto battezzata SU7 alla fine del 2023 e ora i media cinesi riferiscono che un nuovo modello verrebbe svelato tra non molto.

Si vocifera che alla fine di ottobre Xiaomi terrà un’importante conferenza stampa per svelare una serie di nuovi prodotti, tra i quali la serie di smartphone Xiaomi 15, il tablet Xiaomi serie 7 e una nuova smartband, oltre all’ultima versione del suo software HyperOS. Secondo quanto riportato dalla stampa cinese alla fine della conferenza ci sarebbe spazio per un altro prodotto.

Xiaomi potrebbe svelare il SUV elettrico a ottobre 2024

Alla fine della conferenza di ottobre Xiaomi svelerebbe un SUV elettrico il cui nome in codice sarebbe MX11. Al momento ci sono poche informazioni concrete sulla MX11 a parte il fatto che si tratterebbe di un’auto completamente elettrica e dalle presunte foto emerse a fine luglio sembra un SUV ribassato dallo stile sportivo.

La Xiaomi MX11 avrebbe proporzioni simili alla Ferrari Purosangue e come la SU7 lanciata a fine anno potrebbe avere un design fortemente ispirato al modello della Casa di Maranello.

Il CEO di Xiaomi Lei Jun ha affermato che con la SU7 il suo obiettivo era produrre un’auto da sogno per le masse e sembra che stia cercando di ripetersi con il nuovo SUV.

Se la MX11 verrà davvero svelata all’evento di ottobre, nelle prossime settimane dovrebbero emergere ulteriori dettagli in merito, ma in ogni caso il lancio e la consegna dell’auto non avverranno prima del 2025.

Nel frattempo si vocifera che la terza auto di Xiaomi sarà un SUV orientato alle lunghe percorrenze e destinato principalmente alle famiglie. L’auto verrebbe lanciata nel 2026 al prezzo di circa 21.000 dollari al cambio (150.000 yuan).

In copertina Xiaomi SU7