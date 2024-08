Nuove indiscrezioni sulla prossima action cam di punta di GoPro, la Hero 13 Black, sono emerse in queste ore dopo che il prodotto è apparso sul sito di Amazon negli Stati Uniti, insieme ad una serie di accessori dedicati. Sebbene GoPro non abbia ancora ufficialmente svelato la Hero 13 Black, e quindi non conosciamo i prezzi di lancio e le specifiche complete, l’apparizione su Amazon.com ci fornisce alcune interessanti anticipazioni.

La GoPro avvistata su Amazon potrebbe essere la Hero 13 Black o un modello di fascia economica

Il modello avvistato su Amazon ha il codice CHDHF-131-AT, ed è descritto come una fotocamera 4K compatta, leggera e impermeabile fino a 5 metri. Secondo la descrizione, la Hero 13 Black (o, come spiegheremo tra poco, una sua versione economica) offrirà controlli semplificati che permetteranno di registrare video 4K, foto immersive e riprese slow-motion con la pressione di un singolo pulsante. Dopo la registrazione, sarà possibile rivedere i video sull’app GoPro Quik, con la stabilizzazione video HyperSmooth che si occuperà di compensare automaticamente le vibrazioni nei filmati.

Oltre alla action cam vera e propria, su Amazon sono apparsi anche diversi accessori ufficiali compatibili con la GoPro in questione:

GoPro Ultra Wide Lens Mod (AAEWAL-021): una lente che trasforma la Hero 13 Black nella “ultimate POV camera” con il campo visivo più ampio (177°) e il più alto livello di stabilizzazione video HyperSmooth mai visto su una GoPro;

(AAEWAL-021): una lente che trasforma la Hero 13 Black nella “ultimate POV camera” con il campo visivo più ampio (177°) e il più alto livello di stabilizzazione video HyperSmooth mai visto su una GoPro; GoPro Macro Lens Mod (AAEWAL-021): una lente macro che permette di mettere a fuoco oggetti 3 volte più vicini rispetto alla lente standard della Hero 13 Black;

(AAEWAL-021): una lente macro che permette di mettere a fuoco oggetti 3 volte più vicini rispetto alla lente standard della Hero 13 Black; GoPro Floaty (AFFLT-002): un accessorio galleggiante che mantiene la Hero 13 Black a galla, ideale per lo snorkeling, il surf e altre attività acquatiche;

(AFFLT-002): un accessorio galleggiante che mantiene la Hero 13 Black a galla, ideale per lo snorkeling, il surf e altre attività acquatiche; GoPro Protective Sleeve (AFFRC-002): una custodia protettiva leggera e resistente agli urti che protegge la action cam senza aggiungere ingombro;

(AFFRC-002): una custodia protettiva leggera e resistente agli urti che protegge la action cam senza aggiungere ingombro; GoPro Magnetic Latch Ball Joint Mount (AEMAG-002): un supporto magnetico con snodo a sfera che rende più facile e veloce spostare la Hero 13 Black tra diverse configurazioni di montaggio e cambiare gli angoli di ripresa al volo;

(AEMAG-002): un supporto magnetico con snodo a sfera che rende più facile e veloce spostare la Hero 13 Black tra diverse configurazioni di montaggio e cambiare gli angoli di ripresa al volo; GoPro Magnetic Latch Mount (AEMAG-001): un altro supporto magnetico che consente di agganciare e sganciare rapidamente la Hero 13 Black.

Purtroppo le pagine dei prodotti sono state poi rimosse da Amazon stessa, suggerendo che si trattasse di un leak non voluto. Inoltre alcuni ipotizzano che il modello CHDHF-131-AT potrebbe riferirsi non alla Hero 13 Black, bensì ad un modello entry-level semplicemente chiamato “GoPro Hero“. Questa ipotesi sembra la più accreditata, anche se non ci sono conferme ufficiali a tal proposito.

In ogni caso, l’apparizione su Amazon, seppur breve, ci fornisce un assaggio di ciò che GoPro ha in serbo per i prossimi mesi. La descrizione della Hero 13 Black (o GoPro Hero) lascia intendere che GoPro stia puntando sulla compattezza, la leggerezza e la semplicità d’uso, pur senza rinunciare alla qualità delle riprese in 4K e alla stabilizzazione avanzata HyperSmooth. Gli accessori dedicati ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo, dalla fotografia macro alle riprese POV ultra-grandangolari.

Non ci resta che attendere il lancio ufficiale da parte di GoPro per scoprire tutti i dettagli sul nuovo modello, inclusi prezzi, specifiche complete e disponibilità sul mercato. Nel frattempo, vi terremo aggiornati su eventuali ulteriori novità.