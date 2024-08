Il Digital Markets Act (DMA) dell’UE ha costretto Apple a consentire app store di app di terze parti su iOS e uno di questi è Epic Games Store che riporta Fortnite sugli iPhone dopo quattro anni di assenza.

Il popolare battle royale è stato rimosso dall’App Store nel 2020 a seguito di una disputa tra Epic e Apple sui sistemi di acquisto in-app. Prima di allora Fortnite su iOS aveva portato oltre 700 milioni di dollari in due anni nelle casse di Epic, mentre Apple aveva incassato più di 100 milioni di dollari applicando la sua commissione del 30% sugli acquisti in-app del gioco.

Epic Games Store è disponibile per gli utenti iPhone in UE

Attualmente il catalogo di Epic Games Store è ancora limitato e offre alcuni giochi proprietari come Fortnite e Rocket League Sideswipe, ma la società prevede di aggiungere altri titoli col tempo, inclusi prodotti di sviluppatori di terze parti.

L’Epic Games Store è disponibile solo sugli iPhone con iOS 17.4 o versioni successive, mentre gli utenti di iPad dovranno attendere l’uscita di iPadOS 18 per accedere allo store.

Epic afferma che intende espandere la disponibilità del suo store ad altre regioni in cui le normative lo consentono, come ad esempio in Giappone dove è previsto un lancio nel 2025.

Tuttavia Epic Games dovrà gestire la nuova struttura tariffaria che Apple ha istituito per allinearsi alle direttive del DMA e che include una “Core Technology Fee” di 0,50 euro per installazione all’anno dopo il primo milione di installazioni.

Questa tariffa si applica sia all’Epic Games Store che ai giochi al suo interno, raddoppiando di fatto la tariffa per titoli popolari come Fortnite. La Commissione UE sta attualmente esaminando se la nuova struttura tariffaria di Apple sia conforme a quanto stabilito dal DMA.

Gli utenti iOS nell’UE possono scaricare l’Epic Games Store visitando il sito Web di Epic direttamente dai loro iPhone.