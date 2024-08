Le nuove norme dell’Unione Europea hanno costretto Apple a rivedere le proprie politiche per quanto riguarda l’App Store e ad aprile ha fatto il suo esordio AltStore PAL, il primo store alternativo per iPhone e iPad.

Finora AltStore PAL richiedeva agli sviluppatori un abbonamento annuale di 1,50 euro più tasse per coprire la Core Technology Fee di 0,50 euro imposta da Apple per ogni prima installazione annuale dopo il milione per i marketplace alternativi.

AltStore PAL diventa gratuito grazie a Epic Games

Grazie al supporto finanziario di Epic Games ora AltStore PAL è completamente gratuito. AltStore ha assicurato che gli abbonati esistenti non dovranno più sostenere alcun costo alla data di rinnovo.

Lo store alternativo punta a promuovere l’innovazione nella distribuzione delle app e il suo creatore Riley Testut ha affermato che si tratta di una piattaforma particolarmente adatta per i piccoli sviluppatori che su App Store non potrebbero esistere a causa delle elevate commissioni applicate dal colosso di Cupertino.

A questo proposito AltStore PAL supporta ad esempio l’integrazione con la piattaforma di crowdfunding Patreon, in modo da offrire nuove opportunità di monetizzazione agli sviluppatori che possono realizzare app in esclusiva per i propri sostenitori.

In linea con le attuali politiche di Apple, AltStore PAL è scaricabile dal sito Web di AltStore solo per gli utenti iPhone e iPad residenti nell’Unione Europea.