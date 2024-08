SwitchBot rinnova la sua gamma di prodotti per la pulizia di casa con il lancio del nuovo Mini Robot Vacuum K10+ Pro che punta a diventare un riferimento del mercato, grazie a prestazioni ottime per quanto riguarda la pulizia, dimensioni contenute e un prezzo accessibile oltre che grazie a varie funzionalità smart che non possono certo mancare sui prodotti SwitchBot. Vediamo, quindi, tutte le caratteristiche relative al robot aspirapolvere appena svelato da SwitchBot e pronto ad arricchire la gamma di prodotti per la smart home.

SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ Pro: le caratteristiche

Il nuovo Mini Robot Vacuum K10+ Pro di SwitchBot si caratterizza, come lascia intendere il nome stesso, per dimensioni molto compatte. La forma è quella tradizionale: il robot ha una base circolare con un diametro di appena 24,8 centimetri e un’altezza di 9,2 centimetri.

La compattezza è uno dei punti di forza del robot che riesce ad arrivare anche in zone dove altri modelli difficilmente riescono ad arrivare, per avviare la pulizia. Grazie al sensore PSD (Position Sensitive Detector) e al sensore LiDAR, inoltre, il robot è in grado di rilevare bordi, angoli e ostacoli, adattando il suo funzionamento all’ambiente da pulire.

Mini Robot Vacuum K10+ Pro è dotato anche di un’apposita spazzola per bordi in grado di raggiungere una velocità di 200 ripetizioni al minuto. Da segnalare anche una potenza di aspirazione che può arrivare fino a 3.000 Pa, un valore decisamente elevato, anche e soprattutto in considerazione della compattezza del modello.

Il nuovo modello di SwitchBot può sfruttare anche la tecnologia SilentTech, in grado di ridurre il rumore durante il funzionamento fino ad appena 45 dB, garantendo, quindi, una pulizia efficace ma, allo stesso tempo, molto silenziosa. Anche attivando la modalità di funzionamento più “rumorosa”, il robot riesce a ridurre il rumore di funzionamento. Con la modalità Max, infatti, il livello di rumore si ferma a 59 dB. C’è anche una modalità Non disturbare che blocca il funzionamento del robot durante le fasce orarie selezionate dall’utente.

Per quanto riguarda l’autonomia di funzionamento, invece, secondo i dati forniti da SwitchBot, il robot è in grado di garantire fino a 150 minuti di funzionamento con una sola carica. Il sistema di pulizia avviene in quattro fasi, per un’aspirazione completa di polveri e capelli.

Il robot è abbinato a una mini-stazione base con un sacco da 4 litri per la polvere (da svuotare una volta ogni 90 giorni). Quando utilizzato con SwitchBot Hub 2 e Hub Mini Matter Enabled, K10+ Pro supporta Matter e può integrarsi al meglio con tutto l’ecosistema di prodotti SwitchBot. Il modello è disponibile nell’unica colorazione bianca (anche la stazione di ricarica ha la stessa colorazione). Per gli utenti c’è la possibilità di gestione tramite app, con possibilità di abbinamento anche ad assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Mini Robot Vacuum K10+ Pro è disponibile da subito, anche in Italia. Gli utenti interessati all’acquisto del nuovo robot aspirapolvere, infatti, hanno la possibilità di acquistare il modello appena svelato da SwitchBot tramite lo store ufficiale oppure tramite Amazon. Il prezzo di lancio ufficiale del robot di SwitchBot è pari a 419,99 euro.