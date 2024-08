SwitchBot annuncia oggi il debutto di un nuovo prodotto: si tratta della nuova SwitchBot Outdoor Security Camera 2K, una telecamera Wi-Fi pensata per l’uso in ambiente esterno e dotata di un sensore in grado di catturare video ad alta risoluzione oltre che di varie funzionalità aggiuntive pensate per rendere ancora più efficiente il sistema di sorveglianza domestica e l’ecosistema della propria Smart Home. Il nuovo prodotto di SwitchBot è ricco di funzionalmente, può integrarsi con Alexa e può essere abbinato anche a un pannello fotovoltaico, per ottenere un’autonomia potenzialmente infinita. Vediamo le caratteristiche e il prezzo della nuova SwitchBot Outdoor Security Camera 2K.

SwitchBot svela la sua nuova videocamera da esterno

La nuova SwitchBot Outdoor Security Camera 2K è dotata di un sensore da 3 Megapixel, pensato per offrire immagini di qualità elevata in ogni condizione di utilizzo. Grazie alla visione notturna, inoltre, il sensore è in grado di garantire un funzionamento ottimale anche in condizioni di luminosità scarsa e nelle ore serali. Ci sono anche i faretti per illuminazione la zona circostante, quando necessario.

Il nuovo prodotto di SwitchBot si integra con tutto l’ecosistema dell’azienda, mettendo a disposizione varie funzionalità aggiuntive come l’audio bidirezionale, con la possibilità di avviare una comunicazione in tempo reale con chi si trova in prossimità della camera tramite l’app SwitchBot.

C’è anche la possibilità di sfruttare il controllo vocale, utilizzando Alexa e anche visualizzando le immagini catturate dalla videocamera tramite un display di un Echo Show. Il nuovo prodotto di SwitchBot è dotato di sistema di rilevazione del movimento potenziato dall’AI che permette di riconoscere le persone e, soprattutto, eliminare gli alert non necessari.

In questo modo, quindi, la videocamera è in grado di distinguere gli eventi rilevati e avvisare l’utente solo quando è realmente necessario. Da segnalare anche il sistema anti-manomissione, che prevede l’emissione di un allarme sonoro da 106 dB oltre che l’invio di alert nel caso in cui qualcuno tenti di manomettere la videocamera durante il suo funzionamento.

La videocamera è progettata per poter essere utilizzata con un sistema di installazione semplice, con un montaggio facilitato da una nuova base in cui inserire la videocamera stessa. Ci sono, inoltre, diverse opzioni di alimentazione con la possibilità di abbinamento al pannello fotovoltaico (orientabile in modo da migliorare l’efficienza della ricarica) per la ricarica oltre alla batteria standalone da 10.000 mAh, per un massimo di 180 giorni di autonomia, oppure a un SwitchBot Hub, per un’autonomia di circa un anno.

Il funzionamento della telecamera è personalizzabile, permettendo all’utente di poter selezionare determinate aree in cui concentrare “l’attenzione” del sensore, in modo da poter massimizzare l’efficacia del sistema di videosorveglianza che avrà nel nuovo dispositivo di SwitchBot il suo punto di riferimento.

Come sottolineato in precedenza, SwitchBot Outdoor Security Camera 2K è progettata per essere installata all’esterno (ma può essere installata, tranquillamente, anche all’interno), anche in aree in cui non c’è una protezione da agenti atmosferici. La videocamera, infatti, è certificata IP65 e non teme, quindi, l’effetto della pioggia. Da notare, inoltre, che è garantito l’utilizzo in condizioni di temperatura estrema, sia quando fa molto caldo che quando fa molto freddo. La videocamera di SwitchBot, infatti, è progettata per lavorare da un minimo di -20° C a un massimo di 50° C.

Per quanto riguarda il salvataggio dei video, la videocamera è dotata di uno slot per microSD per l’archiviazione in locale (sono supportate microSD fino a un massimo di 256 GB). C’è anche la possibilità di accedere al cloud storage, scegliendo uno dei piani per il cloud di SwitchBot, con 14 giorni di prova gratuita per gli utenti che acquisteranno il dispositivo. Il nuovo prodotto della gamma SwitchBot ha dimensioni particolarmente compatte (86 × 86 × 83 mm), risultando poco appariscente anche quando installato in una zona in cui è facilmente visibile, e con un peso contenuto di 320 grammi.

Prezzo e disponibilità

La nuova SwitchBot Outdoor Security Camera 2K sarà in vendita a breve (non c’è ancora una data di lancio ufficiale ma non, in ogni caso, non manca molto), sia sul sito ufficiale che tramite Amazon. Per il mercato europeo, il prezzo di listino ufficiale fissato dall’azienda è pari a 109,99 euro. Al momento, è prevista la commercializzazione di un’unica variante, dotata di colorazione bianca.