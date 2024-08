Buone notizie per chi ha a che fare abitualmente con il mirroring da iPhone a Mac. Con le ultime beta di iOS 18 e macOS Sequoia, Apple ha introdotto la possibilità di fruire della modalità Jiggle anche in tale contesto.

La funzione, finora disponibile solo sui dispositivi mobile della compagnia, permette agli utenti di cancellare e spostare icone sul display. In tal senso, da iPhone l’utente deve selezionare un’icona tenendola premuta per un paio di secondi finché tutte le icone a schermo iniziano a vibrare. A questo punto è possibile agire sulle stesse, ridisponendole o cancellandole a seconda del caso.

Mirroring e modalità Jiggle: cosa è possibile fare e cosa no

Nel contesto del mirroring, una volta avviata l’applicazione apposita, è possibile attivare la modalità Jiggle sulla schermata Home così come avviene da iPhone. Grazie alla modalità appena introdotta è poi possibile agire sulle icone e gestire i widget a piacimento.

Con l’attivazione di questa modalità è possibile aggiungere widget, modificarne le dimensioni, attivare le icone della modalità scura o modificare i colori delle stesse. Esistono però ancora dei sostanziali limiti, come l’impossibilità di accedere alla schermata di blocco o al Centro di controllo. Non solo: le notifiche possono essere visualizzate solo attraverso il centro notifiche del Mac.

Nonostante questi limiti, in futuro è probabile che Apple continui a lavorare in tale direzione, migliorando ulteriormente il flusso di dati tra le sue piattaforme. Come già accennato poco fa, la modalità Jiggle è legata alle beta di ‌iOS 18‌, iOS 18.1, macOS 15 e macOS 15.1. Ciò significa che chi ha accesso a beta per sviluppatori o pubbliche può già provare con mano questa nuova funzionalità.