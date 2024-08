Nelle scorse ore l’app di tracciamento dei voli Flighty si è aggiornata alla versione 4.0 introducendo una novità potenzialmente molto utile, soprattutto in un periodo dell’anno come questo. Si tratta di una funzione di monitoraggio e di previsione dei ritardi, che avvisa se i voli saranno in ritardo precisandone inoltre i motivi.

Non è chiaroveggenza, ma funziona grazie al machine learning, che permette di fare questo tipo di previsioni con oltre il 95% di accuratezza, secondo quanto dichiarato da Flighty. Ma scopriamone di più.

Cos’è Flighty e come funziona il sistema di previsione dei voli

Questa nuova versione di Flighty, una nota app di monitoraggio dei voli aerei commerciali installabile solo sui dispositivi di Apple (iPhone, iPad, Apple Watch e Mac), è disponibile sull’App Store da ieri, 6 agosto. L’app si può scaricare gratuitamente, ma per usufruire di tutte le sue funzioni è necessario abbonarsi alla versione Pro, che costa 3,99 euro alla settimana, 49,99 euro all’anno o 299 euro una tantum, cioè per sempre. Nella versione gratuita è tuttavia incluso il primo volo da monitorare, per inciso.

Fa parte del pacchetto di funzioni Pro anche la novità cui accennavamo, quella che avvisa dei voli in ritardo. Si tratta di una funzionalità molto utile perché in grado di avvisare fino a 6 ore prima di eventuali ritardi, un avviso che potrebbe rivelarsi prezioso per riorganizzarsi, considerando che questo tipo di informazioni, in genere, non vengono fornite nemmeno dalle compagnie aeree stesse.

Per esempio, in caso di problemi, capita spesso che queste ultime segnalino prima di brevi ritardi per poi aggiornare gli avvisi ufficiali via via con il passare del tempo. Ecco, in questi casi Flighty promette di informare l’utente in anticipo dei tempi effettivi di ritardo dei voli, che sarebbe importante per permettere alle persone di recarsi in aeroporto con più calma ed eventualmente trovare alternative e prenotare altri voli.

Affinché le previsioni dei ritardi siano accurate, Flighty usa il machine learning e le risorse dei sistemi di controllo del traffico aereo come l’agenzia statunitense FAA e l’Eurocontrol europea, risorse usate anche dagli stessi piloti. All’utente basta indicare un volo da monitorare sull’app per ricevere le notifiche di eventuali ritardi, con anche alcune indicazioni sulle motivazione, per esempio legate al meteo, ai problemi di traffico aereo e aeroportuale, o altri eventi particolari.

Per maggiori informazioni su Flighty vi rimandiamo alla pagina dell’App Store dalla quale è possibile inoltre effettuare il download gratuitamente dell’applicazione.