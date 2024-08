All’interno di questa guida desideriamo aiutarti a comprendere quale VPN scegliere, analizzando le migliori VPN disponibili sul mercato e fornendoti un’esaustiva guida alle specifiche tecniche da valutare. Durante la fase di acquisto, infatti, tanto dipende dal motivo per cui ti stai approcciando a questo strumento per la navigazione sicura online.

Cos’è e come funziona una VPN

Una rete VPN (acronimo inglese di Virtual Private Network) è una rete virtuale privata, ovvero una connessione tra due dispositivi (client e server) che utilizza un protocollo di trasmissione protetto da un determinato livello di crittografia.

Quando ci si connette a internet utilizzando una VPN, ciò che avviene è che i dati in uscita dal nostro device vengono “filtrati” dal server VPN al quale siamo connessi. Quest’ultimo funge quindi da filtro, inviando ai server ai quali desideriamo connetterci (ad esempio i server di servizi in streaming come Netflix, Mediaset Infinity, HBO, etc.) solo le informazioni necessarie alla navigazione, proteggendo quindi i nostri dati sensibili. Se volessi approfondire, ne spieghiamo più nel dettaglio il processo in questo articolo sul funzionamento di una VPN.

I vantaggi di collegarsi a internet protetti da VPN

I vantaggi nell’utilizzo di un servizio VPN spaziano dalla protezione dei propri dati personali quando si è connessi a reti pubbliche, all’esigenza di abbattere le limitazioni geografiche sui contenuti in streaming, ma non solo. Per i più “smanettoni”, infatti, anche avere un efficiente protezione per il download di file Torrent o per le sessioni di gaming online è importante.

Confronto dei migliori VPN

Confronta qui sotto quelli che consideriamo servizi VPN più validi del momento:

NordVPN SurfShark Express VPN CyberGhost Numero di server 6400+ 3200+ 3000+ 9000+ Aree geografiche supportate 111 100 94 100 Dispositivi massimi collegabili 6 illimitati 8 7 Sistemi operativi supportati Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Android TV, Amazon Fire TV & Fire Stick, Apple TV (tramite configurazione manuale), Consoles (PlayStation, Xbox, ecc.) (tramite configurazione manuale), Router (tramite configurazione manuale), Browser extensions: Chrome, Firefox, Edge Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Amazon Fire TV & Fire Stick, Android TV, Apple TV (tramite configurazione manuale), Consoles (PlayStation, Xbox, ecc.) (tramite configurazione manuale), Router (tramite configurazione manuale), Browser extensions: Chrome, Firefox, Edge Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Amazon Fire TV & Fire Stick, Android TV, Apple TV (tramite configurazione manuale), Consoles (PlayStation, Xbox, ecc.) (tramite configurazione manuale), Router (tramite configurazione manuale), Browser extensions: Chrome, Firefox, Edge Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Amazon Fire TV & Fire Stick, Android TV, Apple TV (tramite configurazione manuale), Consoles (PlayStation, Xbox, ecc.) (tramite configurazione manuale), Router (tramite configurazione manuale), Browser extensions: Chrome, Firefox P2P/Torrent Sì Sì Sì Si Protocolli supportati OpenVPN (TCP/UDP), IKEv2/IPSec, NordLynx (WireGuard) OpenVPN (TCP/UDP), IKEv2/IPSec, WireGuard OpenVPN (TCP/UDP), IKEv2/IPSec, Lightway (TCP/UDP) OpenVPN (TCP/UDP), IKEv2/IPSec, WireGuard Data encryption 256 Bit AES 256 Bit AES 256 Bit AES 256 Bit AES Assistenza Chat live 24/7, supporto via email Chat live 24/7, supporto via email Chat live 24/7, supporto via email Chat live 24/7, supporto via email

Miglior VPN del 2024

Ecco la lista delle migliori VPN:

Nord VPN

Surfshark

Express VPN

CyberGhost

Abbiamo selezionato questi provider VPN a pagamento tra i brand più noti operanti in questo settore. Le differenze tra i vari operatori non sono poi molte, ma ogni provider ha i suoi pro e contro. Li analizzeremo per te, proponendoti il miglior servizio per le tue necessità.

Nord VPN: miglior VPN veloce per lo streaming video senza limitazioni geografiche

Iniziamo la nostra analisi delle migliori VPN parlando dell’operatore VPN probabilmente più noto al momento. Infatti, il successo di Nord VPN si deve principalmente a tre fattori: velocità dei server, semplicità d’uso e ampia disponibilità di applicazioni per differenti dispositivi. Secondo un report di AV-TEST, l’istituto tedesco indipendente che si occupa di sicurezza online, Nord VPN è risultato essere il provider VPN più veloce, con performance in termini di velocità in download quasi raddoppiate rispetto ai competitor (link al report completo VPN Comparative Test).

Considerate quindi le ottime performance e la disponibilità di applicazioni per Smart TV e dispositivi mobili, risulta essere la migliore opzione per visionare contenuti in streaming, senza temere blocchi per geolocalizzazione o durante la connessione a reti pubbliche poco sicure.

Abbiamo avuto modo di testare le applicazioni Android, AndroidTV e Windows di Nord VPN. In tutti i casi abbiamo apprezzato la semplicità d’uso della prima interfaccia utente ma anche dei setup personalizzati, utilissimi per sfruttare appieno tutte le potenzialità di questo software VPN.

I servizi aggiuntivi offerti da Nord VPN

Nord VPN non si limita nell’offrirci un valido e veloce servizio VPN con oltre 5400 server dislocati in più di 60 aree geografiche differenti. Le funzionalità aggiuntive sono molte e davvero utili:

Auto-connect : per attivare automaticamente la connessione a una rete VPN quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche;

: per attivare automaticamente la connessione a una rete VPN quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche; Kill Switch : per interrompere l’accesso a internet in caso di disconnessione dalla rete VPN;

: per interrompere l’accesso a internet in caso di disconnessione dalla rete VPN; Split tunneling : per tenere sempre attivo il servizio VPN e disabilitarlo solo per disponibile su app specifiche come Android e Windows, per tenere sempre attivo il servizio VPN e disabilitarlo solo per alcune app, come ad esempio i servizi bancari, che necessitano della geolocalizzazione attiva. app, come ad esempio i servizi bancari, che necessitano della geolocalizzazione attiva;

: per tenere sempre attivo il servizio VPN e disabilitarlo solo per disponibile su app specifiche come Android e Windows, per tenere sempre attivo il servizio VPN e disabilitarlo solo per alcune app, come ad esempio i servizi bancari, che necessitano della geolocalizzazione attiva. app, come ad esempio i servizi bancari, che necessitano della geolocalizzazione attiva; Threat Protection: un servizio dedicato al blocco di ADS e malware, recentemente migliorato per includere la protezione contro siti web malevoli anche quando non si è connessi alla VPN, per impedire ai siti web di tracciare le nostre azioni e garantire quindi la privacy durante la navigazione.

A queste si aggiunge la possibilità di connettersi ai server in modalità obfuscated, il che impedirà ai server visitati di capire che stiamo utilizzando un servizio VPN.

Pro: Provider VPN più veloce;



Piano biennale conveniente (meno di 3 euro/mese);



Applicazioni disponibili per tutti i dispositivi (smartphone, PC, smartTV, etc.); Contro: Dispositivi collegabili non illimitati (solo 6);



Supporto solo live chat (anche se molto efficiente);

Surfshark: il servizio VPN facile da usare con dispositivi collegabili illimitati

Tra le migliori VPN sul mercato attuale, Surf Shark VPN rappresenta una delle offerte più complete disponibili. Il prezzo è in linea rispetto ai competitor, ma i veri vantaggi sono rappresentati dai dispositivi collegabili illimitati e dal protocollo Wireguard, un protocollo VPN innovativo che garantisce connessioni veloci e performanti. Interessante anche la possibilità di installare i programmi VPN di Surfshark sulle più note console di gioco, come Playstation e Xbox.

Grazie agli oltre 3200 server dislocati in oltre 100 aree geografiche differenti, la rete VPN offerta da questo provider è eccellente, con una copertura a livello globale di tutto rispetto. Inoltre, la disponibilità di dispositivi collegabili illimitati ci consente di sfruttare appieno l’offerta di Surfshark su tutti i dispositivi di casa come SmartTV, PC, smartphone, console di gioco, router, etc.

L’applicazione Surf Shark VPN è davvero ben progettata, semplice e intuitiva da usare, il che consente di iniziare ad utilizzare con facilità il servizio VPN e le utili funzionalità aggiuntive.

Le funzionalità aggiuntive dell’app VPN Surfshark

Surfshark offre una serie di funzionalità aggiuntive, davvero utili per aumentare la sicurezza durante la navigazione internet:

Blocco annunci e malware : la funzionalità CleanWeb è utilissima per limitare i fastidiosi annunci pubblicitari ed evitare l’installazione indesiderata di malware;

: la funzionalità è utilissima per limitare i fastidiosi annunci pubblicitari ed evitare l’installazione indesiderata di malware; Surfshark Search : un motore di ricerca all’interno del quale eseguire ricerche in libertà, senza profilazione degli interessi e con risultati di ricerca imparziali;

: un motore di ricerca all’interno del quale eseguire ricerche in libertà, senza profilazione degli interessi e con risultati di ricerca imparziali; Bypasser : per selezionare le applicazioni che non devono collegarsi con rete VPN, come ad esempio le app di mobile banking;

: per selezionare le applicazioni che non devono collegarsi con rete VPN, come ad esempio le app di mobile banking; Kill Switch: interrompe automaticamente la connessione in caso di disconnessione del server VPN, per evitare che i dati sensibili vengano inavvertitamente divulgati su reti pubbliche.

Per avere un servizio VPN integrato di antivirus, infine, è possibile acquistare Surfshark One al prezzo di 3,98 euro/mese con il piano biennale. In questo modo si avranno, oltre alle potenzialità della rete VPN Surfshark, anche la protezione da virus e la verifica in caso di violazione dei dati personali.

Pro: Ottima performance con il protocollo WireGuard;



Funzionalità extra per la sicurezza;



Ottimo servizio clienti/supporto;



Dispositivi collegabili illimitati; Contro: Split tunneling non disponibile su iOS;

Express VPN: la migliore VPN top service perfetta per il gaming online

Con ben 94 aree geografiche supportate, questo provider VPN vanta la distribuzione di server VPN più ampia del segmento (consulta l’elenco dei server e dei protocolli supportati). Ma i pro di questa rete VPN non si limitano solo alla sua notevole presenza geografica.

Express VPN ci mette a disposizione un servizio VPN completo e privo di rinunce, con server veloci, applicazioni per tutte le tipologie di dispositivi e protocolli di sicurezza all’avanguardia. A questo va aggiunto l’elevato livello di personalizzazione dei settaggi, perfetto per gli utilizzatori più esperti e per chi desidera sessioni di gioco online sicure e totalmente anonimizzate.

Grazie al protocollo Lightway, infatti, è possibile navigare protetti da un rete VPN con una velocità in download e upload davvero sorprendente. Inoltre, le interessanti funzioni aggiuntive consentono una personalizzazione puntuale della connessione, per ottenere performance cucite sulle proprie esigenze.

Le funzionalità avanzate incluse nell’abbonamento a ExpressVPN

Express VPN rientra a pieno titolo nella lista delle migliori VPN a pagamento grazie alla vasta scelta di funzionalità avanzate e personalizzazioni offerte:

Split-tunneling : questa funzionalità consente di indirizzare solo una parte del traffico su rete VPN. In questo modo, limitando solo la navigazione a rischio, il traffico rimanente accederà direttamente sulla rete, con un notevole guadagno in termini di velocità;

: questa funzionalità consente di indirizzare solo una parte del traffico su rete VPN. In questo modo, limitando solo la navigazione a rischio, il traffico rimanente accederà direttamente sulla rete, con un notevole guadagno in termini di velocità; Network Lock : un’efficiente funzione Kill switch che interrompe la navigazione in caso di caduta della rete VPN a cui si è collegati;

: un’efficiente funzione Kill switch che interrompe la navigazione in caso di caduta della rete VPN a cui si è collegati; Protocollo Lightway : un protocollo proprietario cucito ad hoc per la rete VPN di ExpressVPN, che consente una navigazione sicura, veloce e affidabile;

: un cucito ad hoc per la rete VPN di ExpressVPN, che consente una navigazione sicura, veloce e affidabile; Threat Manager: un blocco che impedisce ad applicazioni e siti web di comunicare i nostri dati personali a tracker o servizi di terze parti, che potrebbe farne un uso fraudolento.

Pro: Protocollo proprietario Lightway per connessioni stabili e veloci;



94 aree geografiche supportate;



Elevato livello di personalizzazione della connessione VPN;



Applicazione disponibile per tutte le tipologie di dispositivi; Contro: Prezzo elevato rispetto ai competitor (giustificato dalla qualità del servizio);

Cyberghost VPN: miglior VPN per qualità/prezzo

CyberGhost VPN è un affidabile servizio VPN che offre una vasta gamma di funzionalità per garantire una connessione sicura e privata. Con oltre 9.700 server in più di 100 paesi, CyberGhost assicura una copertura geografica estesa per una connessione veloce e affidabile in tutto il mondo.

I suoi server sono ottimizzati per attività come lo streaming, il torrenting e la navigazione anonima. Grazie alla crittografia AES a 256 bit e ai protocolli di sicurezza avanzati come OpenVPN, IKEv2 e WireGuard, i propri dati saranno al sicuro da accessi non autorizzati.

L’installazione e l’utilizzo sono semplici e intuitivi ed è disponibile un’ampia gamma di app native: oltre a quelle per smartphone Android e iOS, è possibile usufruire delle estensioni gratuite per i browser Chrome e Mozilla Firefox o utilizzare il servizio su altri dispositivi come Apple TV, PlayStation e Xbox. Con un abbonamento, è possibile collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

Caratteristiche aggiuntive di CyberGhost

No Logs : CyberGhost adotta una rigorosa politica No Log al 100% (verificata), che significa che non tiene traccia delle tue attività online;

: CyberGhost adotta una rigorosa politica No Log al 100% (verificata), che significa che non tiene traccia delle tue attività online; Kill Switch: è possibile interrompere immediatamente l’accesso a Internet nel caso in cui la connessione VPN venga interrotta per evitare una fuga di dati;

è possibile interrompere immediatamente l’accesso a Internet nel caso in cui la connessione VPN venga interrotta per evitare una fuga di dati; Split tunneling: puoi scegliere di instradare solo alcune applicazioni o dispositivi attraverso la connessione VPN, consentendo alle altre app di utilizzare la connessione Internet normale;

puoi scegliere di instradare solo alcune applicazioni o dispositivi attraverso la connessione VPN, consentendo alle altre app di utilizzare la connessione Internet normale; Blocco minacce: si tratta di un servizio dedicato al blocco di annunci pubblicitari e malware, proteggendo così la tua privacy durante la navigazione e impedendo ai siti web di tracciare le tue azioni online;

si tratta di un servizio dedicato al blocco di annunci pubblicitari e malware, proteggendo così la tua privacy durante la navigazione e impedendo ai siti web di tracciare le tue azioni online; Free ID Guard: questa funzione gratuita fornisce segnalazioni riguardanti violazioni di dati che coinvolgono e-mail o password personali.

Pro: Ottimo rapporto qualità prezzo;



Ampia copertura geografica e app native;



Supporta il protocollo WireGuard;



Politica no-log verificata; Contro: Dispositivi non illimitati;



Non consente lo sblocco della Cina;

Come scegliere una VPN?

Vediamo adesso come interpretare correttamente le specifiche tecniche comunicate dai differenti provider per scegliere il servizio VPN più adatto alle proprie esigenze.

Numero di server e aree geografiche

Siamo portati a pensare che le migliori VPN siano quelle che offrono un gran numero di server. In realtà, però, non è proprio così. Infatti, a fare la differenza non è tanto il numero di server VPN ma la loro distribuzione in termini geografici.

Un’ottima VPN è quella che vanta sì molti server, a patto che siano ben distribuiti sul territorio globale. Questo per due motivi principali: velocità della connessione VPN e disponibilità di geolocalizzazioni differenti.

Velocità della connessione : meglio sarà distribuita la rete di server del provider VPN, minore sarà la distanza che i dati dovranno percorrere per essere filtrati dal servizio stesso. Questo si traduce in connessioni più veloci e stabili, quindi performanti per consentirci di navigare in sicurezza senza rinunciare a una navigazione fluida e priva di interruzioni;

: meglio sarà distribuita la rete di server del provider VPN, minore sarà la distanza che i dati dovranno percorrere per essere filtrati dal servizio stesso. Questo si traduce in connessioni più veloci e stabili, quindi performanti per consentirci di navigare in sicurezza senza rinunciare a una navigazione fluida e priva di interruzioni; Disponibilità di geolocalizzazioni differenti: se utilizzi i servizi VPN per navigare geolocalizzato in un altro punto del pianeta, ad esempio per vedere Netflix USA o i tuoi canali preferiti quando sei in vacanza all’estero, avere più aree geografiche a disposizione sarà certamente un plus. Inoltre, con una buona rete di località a cui collegarti, avrai sempre a disposizione un server sufficientemente vicino che potrà garantirti le migliori prestazioni possibili.

Dispositivi collegabili e sistemi operativi supportati dalle VPN app

Un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione è dato dal numero e dalla tipologia di dispositivi che intendi collegare al tuo nuovo servizio VPN. I maggiori provider VPN, infatti, sono soliti limitare il numero di dispositivi collegabili per singola licenza.

Il nostro consiglio è quello di verificare, prima di procedere all’acquisto, quanti e quali dispositivi desideri proteggere. In primis perché avere, ad esempio, 10 dispositivi da connettere via VPN potrebbe di per sé già essere un buon motivo per restringere la ricerca ed escludere a priori alcuni provider VPN (come Nord VPN ed Express VPN ad esempio).

Ma non solo, infatti i provider VPN più avanzati mettono a disposizione dei propri clienti VPN app per differenti tipologie di dispositivi e sistemi operativi. Occorre quindi verificare che il provider VPN scelto abbia applicazioni compatibili con tutti i device che desideriamo proteggere. Se per esempio, intendi utilizzare la VPN su smart TV, assicurati che il servizio scelto presenti un’applicazione dedicata.

I protocolli di trasmissione delle reti VPN

Veniamo ora ad un importantissimo aspetto da tenere in considerazione quando si ricerca un servizio di questo tipo: i protocolli di trasmissione supportati. Di seguito puoi visionare una semplice e chiara tabella che evidenzia in punti di forza dei differenti protocolli:

I protocolli migliori, che ben bilanciano stabilità, sicurezza e velocità sono anche quelli più diffusi, ovvero OpenVPN e IPSec/IKEv2.

Wireguard, invece, è un protocollo relativamente giovane ed estremamente veloce. All’interno della tabella vediamo che NordVPN non lo premia in termini di streaming e stabilità, ma le valutazioni del provider risalgono a poco più di anno fa e nel frattempo questo protocollo ha fatto passi da gigante. Non solo è stato migliorato su questi aspetti, ma risulta essere, a tutti gli effetti, uno dei protocolli più adatti per lo streaming.

Al di fuori della cerchia dei protocolli open source, troviamo i protocolli proprietari. Ovvero, sviluppati e ottimizzati dal provider VPN stesso, affinché siano perfettamente performanti con i propri server. Tra questi annoveriamo NordLynx di NordVPN e Lightway di ExpressVPN, che non a caso sono due delle migliori VPN in assoluto, recensite all’interno di questo articolo.

Le funzionalità avanzate dai servizi VPN più validi

I principali provider VPN offrono, a completamento dell’offerta, alcune interessanti funzionalità avanzate. Di seguito le principali:

Connessione automatica : consente di memorizzare in una lista le reti Wi-Fi considerate sicure (come quella di casa ad esempio) e attivare automaticamente la VPN quando ci si collega a qualsiasi rete Wi-Fi non presente nell’elenco;

: consente di memorizzare in una lista le reti Wi-Fi considerate sicure (come quella di casa ad esempio) e attivare automaticamente la VPN quando ci si collega a qualsiasi rete Wi-Fi non presente nell’elenco; Kill switch : se durante la navigazione dovesse interrompersi la connessione VPN, il programma VPN interromperebbe di conseguenza la navigazione. Questo per evitare che i dati sensibili, fino a quel momento protetti dalla VPN, vengano inavvertitamente trasmessi utilizzando la rete priva di protezione;

: se durante la navigazione dovesse interrompersi la connessione VPN, il programma VPN interromperebbe di conseguenza la navigazione. Questo per evitare che i dati sensibili, fino a quel momento protetti dalla VPN, vengano inavvertitamente trasmessi utilizzando la rete priva di protezione; Split tunneling : i servizi VPN dotati di questa funzionalità ci consentono di tenere sempre accesa la VPN ed escludere solo quelle applicazioni che non possono funzionare quando è attiva, come ad esempio le app di mobile banking;

: i servizi VPN dotati di questa funzionalità ci consentono di tenere sempre accesa la VPN ed escludere solo quelle applicazioni che non possono funzionare quando è attiva, come ad esempio le app di mobile banking; Blocco banner pubblicitari e malware ;

; Motore di ricerca anonimizzato: se desideri consultare i risultati di un motore di ricerca imparziale, che risponde alle tue ricerche senza essere influenzato dai tuoi interessi e dalla tua cronologia, questa funzionalità avanzata offerta da Surfskark VPN risulta essere davvero interessante.

Costi VPN: quale abbonamento scegliere?

I servizi VPN costano mediamente circa 10 euro/mese se acquistati con rinnovo mensile, ma si può scendere anche al di sotto dei 3 euro/mese acquistando un piano annuale o biennale. Ma cosa succede se acquisto un piano biennale e poi quel provider VPN non mi soddisfa?

Tutti i provider analizzati all’interno di questo articolo offrono una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Insomma, il nostro consiglio è quello di scegliere con tranquillità anche un piano di abbonamento a lungo termine, così da abbattere i costi al minimo. Un mese per valutare se la VPN scelta è in linea con le nostre esigenze è più che sufficiente e, in caso contrario, il rimborso è garantito.

Cyber security e sicurezza domestica: non solo VPN

Ci siamo occupati spesso di trattare temi come la sicurezza informatica e domestica. Se questi aspetti ti stanno a cuore e desideri approfondirli, potresti trovare interessanti alcune delle nostre pubblicazioni a riguardo:

Le domande più frequenti sulle VPN

Cos’è una VPN?

Una VPN (Virtual Private Network) è un servizio che consente di creare una connessione sicura e protetta attraverso Internet.

Perché usare una VPN?

Ci sono diversi motivi per utilizzare una VPN, ad esempio per proteggere la propria privacy online, accedere a contenuti che altrimenti sarebbero bloccati in base alla propria posizione geografica o per proteggere le proprie informazioni sensibili durante l’utilizzo di reti pubbliche non sicure.

A cosa serve una VPN sul cellulare?

Una VPN può essere utilizzata sul cellulare per una maggiore sicurezza e privacy, oltre che per accedere a contenuti bloccati in base alla propria posizione geografica.

Come si attiva una VPN?

Per attivare una VPN, è necessario scaricare e installare un’applicazione VPN dallo store del proprio dispositivo (ad esempio, l’App Store per iPhone o Google Play per Android). Una volta installata l’applicazione, è sufficiente seguire le istruzioni per connettersi a un server VPN.

Come scegliere una VPN?

Per scegliere una VPN, è importante considerare alcuni fattori come la velocità, la sicurezza e la privacy, il numero di server disponibili e la loro posizione geografica, la facilità d’uso dell’applicazione e il prezzo. Inoltre, è importante verificare se la VPN ha una politica di no-log, ovvero se non registra le attività online dell’utente.