Non è certo nuovissimo, ma è il più recente fra gli smartwatch di Garmin. Stiamo parlando di Garmin Vivoactive 5, un orologio molto interessante per via del suo elevato rapporto fra qualità e prezzo che, in queste ore, è possibile acquistare in sconto a un ottimo prezzo su Amazon e sul sito di MediaWorld. Ecco cosa sapere per approfittarne.

Garmin Vivoactive 5 costa molto meno grazie a queste offerte

Lo abbiamo recensito lo scorso novembre, ma lo usiamo ancora oggi con soddisfazione, uno smartwatch abbastanza economico per essere un Garmin, ma anche abbastanza completo. Non è un dispositivo adatto a chi cerca delle funzionalità sportive molto particolari, molte delle quali prerogativa degli orologi più costosi e più specialistici come i Forerunner e i Fenix. Garmin Vivoactive 5 è invece uno smartwatch per tutti, sia per chi vuole allenarsi con criterio e cerca un dispositivo per monitorare sia la salute che lo sport, sia per chi cerca uno smartwatch che funzioni bene e che sia compatto, con un’autonomia discreta e con un bel display AMOLED.

Fatta questa premessa, doverosa considerando che si tratta di un orologio in uso da mesi ormai, passiamo alle offerte in questione. Di listino Garmin Vivoactive 5 costa 299,99 euro, ma grazie agli sconti in vigore in questi giorni, lo si può acquistare a 229,99 euro, scontato cioè del 23%, che non è affatto male considerando che si tratta di un dispositivo molto recente e già di per sé abbastanza economico. Come anticipato, è disponibile a questo prezzo sia su Amazon (è un minimo storico) che presso il sito web di MediaWorld, in entrambi i casi in tutte e quattro le colorazioni. A seguire i link diretti per acquistarlo.

