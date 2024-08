Se siete in procinto di assemblare un nuovo PC da gaming e non avete ancora trovato i prodotti che vi soddisfano, oggi vogliamo darvi una mano segnalandovi alcune interessanti offerte targate Amazon che potrebbero permettervi non solo di risparmiare, ma anche di mettere le mani su una build ad alto profilo con componentistica al top. Questo periodo estivo, per intenderci dopo il Prime Day, solitamente non è ricco di sconti e promozioni, o meglio, le offerte ci sono ma ovviamente sono ridotte e bisogna tenere monitorata costantemente la situazione se si vuole contenere il budget.

Come vedrete a seguire infatti, le offerte giornaliere di Amazon sono molto spesso convenienti, in particolar modo per quella fascia di utenza che mira alle prestazioni e alla qualità senza compromessi.

Una build gaming con le offerte Amazon: potente, conveniente e soprattutto aggiornabile

Assemblare da zero un PC da gaming di un certo livello non è semplicissimo, ma sappiamo che con un po’ di pratica, magari seguendo anche tutte le nostre guide dedicate, può diventare divertente e sicuramente appagante se ci dedichiamo con un minimo di pazienza. La selezione che trovate a seguire è composta da quelli che riteniamo essere i migliori prodotti in offerta oggi su Amazon; come di consueto questo tipo di promozioni può terminare abbastanza presto, quindi il nostro consiglio è sempre quello di essere decisi e veloci nell’acquisto, questo almeno se volete godere appieno delle offerte messe in campo dall’azienda.

Prima di entrare nel vivo della nostra selezione, un ulteriore consiglio che vi diamo è quello di valutare se acquistare da Amazon.

Fatte tutte le premesse del caso, passiamo ai fatti. Le numerose offerte presenti sulla piattaforma Amazon oggi ci hanno portato a un sistema da gaming basato su piattaforma AMD, abbinato a una delle schede grafiche più interessanti per quanto concerne il rapporto prestazioni/prezzo, ovvero la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Riguardo il processore non potevamo che optare per un modello basato su socket AM5, nel dettaglio un Ryzen 9 7900X che, non solo va bene nei giochi, ma grazie ai 12 core Zen4 garantisce ottimi risultati in ottica multi-threading e produttività. Non ci siamo limitati solo al PC, ma vi vogliamo consigliare anche un buon monitor per giocare al meglio.

AMD Ryzen 9 7900X e ARCTIC Liquid Freezer III 360 ARGB

L’AMD Ryzen 9 7900X è un processore davvero ottimo per quanto riguarda il rapporto prestazioni / consumi. Basato su architettura Zen4, offre 12 core con supporto SMT e quindi un totale di 24 thread; la frequenza base è di 4,7 GHz con Boost a 5,4 GHz, mentre il TDP del chip è impostato a 170 watt con diverse opzioni per ottimizzarne consumi e temperature via BIOS.

A bordo troviamo 12 MB di cache L2 e 64 MB di cache L3, il tutto condito da un chip grafico integrato AMD Radeon Graphics (RDNA2) con frequenza impostata a 2,2 GHz; come detto il socket è l’AM5, compatibile quindi con le schede madri basate su chipset AMD serie 600 e tecnologia AMD EXPO.

Acquista AMD Ryzen 9 7900X a 410,77 euro invece di 450,07 euro

Per raffreddare il Ryzen 9 7900X utilizziamo un ottimo ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB, un sistema a liquido AiO con radiatore da 360 mm e tre ventole ARGB da 120 mm, l’ideale per tenere a bada le temperature dei 12 core AMD Zen4

Acquista ARCTIC Liquid Freezer III 360 ARGB a 88,54 euro invece di 133,99 euro

Scheda madre ASUS PRIME X670-P

Per la scheda madre andiamo sul sicuro con un’ottima ASUS PRIME X670-P, soluzione di fascia medio/alta che offre il meglio della tecnologia targata ASUS, ma senza particolari fronzoli estetici. Questa motherboard è basata su chipset AMD X670 e socket AM5, supporta memorie DDR5 sino a 7.600 MT/s, PCI-E 5.0 e garantisce tre slot M.2 per gli SSD oltre a buona sezione di espansione connettività. A bordo non mancano tutte le tecnologie e funzionalità proprietarie ASUS, il formato è il classico ATX.

Acquista ASUS PRIME X670-P a 253,11 euro invece di 309 euro

Memorie RAM DDR5 Corsair VENGEANCE RGB ed SSD Samsung 990 PRO

La RAM DDR5 abbinata alla scheda ASUS è un kit di Corsair VENGEANCE RGB da 32 GB (2x 16 GB); la velocità arriva a 6.000 MT/s con CAS Latency C30, non manca ovviamente il profilo AMD EXPO e la possibilità di gestire i led RGB con l’utility Corsair iCUE.

Acquista Corsair VENGEANCE RGB 32 GB 6.000 MT/s con AMD EXPO a 129,89 euro invece di 177,95 euro

Rimanendo in tema memoria, abbiamo optato per un SSD Samsung 990 PRO nella versione da 2 TB. Parliamo di un solid state disk M.2 al top con interfaccia PCI-E 4.0 che garantisce prestazioni sequenziali sino a 7.450 MB/s e una buona efficienza energetica con valori di resistenza tipici dei drive a marchio .

Acquista Samsung 990 PRO 2 TB PCI-E 4.0 a 180 euro invece di 269,99 euro

Case Corsair iCUE 4000D RGB AIRFLOW e alimentatore ENERMAX REVOLUTION D.F. X

Per il case scegliamo una nostra vecchia conoscenza, il Corsair iCUE 4000D RGB AIRFLOW, bello e spazioso, ma soprattutto con un airflow super ottimizzato grazie alle tre ventole Corsair AF120 RGB ELITE in dotazione insieme al controller iCUE Lighting Node PRO.

Acquista Corsair iCUE 4000D RGB AIRFLOW a 167,47 euro invece di 209,90 euro

Vista l’offerta a dir poco ottima, con l’alimentatore abbiamo leggermente esagerato puntando su un ENERMAX REVOLUTION D.F. X da 1.200 watt, un’unità che ci permetterà tranquillamente di fare un upgrade in futuro sulla scheda grafica, ma che allo stesso tempo garantisce un design completamente modulare, tutti gli standard di nuova generazione (o quasi) e una garanzia di 10 anni.

Acquista ENERMAX REVOLUTION D.F. X 1.200 watt a 179,90 euro invece di 219,99 euro

Monitor MSI MAG 274QRF QD E2

Chiudiamo con il monitor, un MSI MAG 274QRF QD E2 da 27 pollici che utilizza un pannello Rapid IPS con tecnologia Quantum DOT per garantire sia la massima reattività che una buona qualità dell’immagine. Il display MSI offre una risoluzione QHD, ovvero 2560×1440 pixel, con frequenza di aggiornamento a 180 hertz, tempo di risposta 1 ms e copertura DCI-P3 del 98%. Curato anche nel design e nell’ergonomia, MSI MAG 274QRF QD E2 è dotato di diverse funzionalità intelligenti e profili utente preimpostati per spaziare in vari ambiti, dal gaming alla produttività.

Acquista MSI MAG 274QRF QD E2 a 299,99 euro invece di 399 euro