Huawei ha annunciato qualche ora fa MateBook GT 14, descrivendo quelle che saranno le principali caratteristiche del nuovo notebook. Il dispositivo in questione, forte di un solido processore Intel, spicca da altri prodotti simili per i ben 32 GB di RAM che offre all’utente, oltre ad alcune sorprendenti funzioni IA avanzate.

Già a prima vista, il portatile proposto dal produttore cinese appare come ben diverso dai suoi predecessori. Il corpo in metallo a forma di cuneo è ultrasottile, mentre i colori disponibili saranno due, ovvero Moonlight Silver e Space Gray. Il computer si presenta con un’uscita dell’aria posteriore, con una ventola a pinna di seconda generazione. Il logo luminoso Huawei sul retro è ben visibile e si attiva ogni volta che il dispositivo viene aperto.

Lo schermo si presenta circondato da cornici ultra-sottili e si tratta di un OLED da 14,2 pollici con risoluzione 2880 x 1920 pixel. Questo vanta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità massima pari a 1000 nit. Anche grazie ai suoi 1,07 miliardi di colori, il display di MateBook GT 14 si dimostra uno dei tanti punti forti di questo computer.

Processore, GPU e batterie di Huawei MateBook GT 14

Per quanto riguarda il processore, MateBook GT 14 viene proposto con tre distinte varianti, la prima delle quali è costituita da un Intel Core Ultra 9 con potenza 115 W. Nel contesto del Thermal Design Power (TDP) si parla di 75 W in modalità alte prestazioni. Tradotto in termini più concreti, questo notebook è in grado di caricare in pochi secondi software di editing video 3D o di gestire senza affanno videogiochi di ultima generazione.

Il produttore asiatico, per fornire un’indicazione chiara su quanto sia prestante la CPU, ha paragonato il suo nuovo dispositivo con il precedente MateBook 14s 2023. In questo senso, si parla di performance migliorate nel contesto gaming del 79% mentre nell’apertura di file di grandi dimensioni si parla di un incremento della velocità pari al 32%.

Le altre varianti sono costituite dai chipset Intel Core Ultra 7 155H e Intel Core Ultra 5 125H entrambi di prima generazione. I processori, a loro volta, vengono forniti con notebook dotati di 16 o 32 GB di RAM e di 1 o 2 TB di spazio per l’archiviazione file. Per quanto concerne l’aspetto GPU, oltre a una soluzione integrata Intel Sharp Graphics, MateBook GT 14 propone una scheda grafica Hi GT Cube. Quest’ultima appare come una scelta più che apprezzabile in contesti già citati come rendering video 3D e videogiochi.

Il notebook analizzato sfrutta una batteria ai polimeri di litio da 70 Wh. La stessa permette una ricarica super veloce da 140 W che, tradotta in termini pratici, porta a ottenere 3 ore di autonomia con appena 10 minuti di ricarica.

Le funzioni IA e altre caratteristiche

Al di là dell’aspetto hardware, a catturare l’attenzione dei potenziali acquirenti di MateBook GT 14 è senza ombra di dubbio le diverse funzioni IA che il prodotto offre.

Stiamo parlando, per esempio, di AI Minutes. Questa funzione permette di registrare in tempo reali riunioni, creando poi un riepilogo testuale, eventualmente traducendo lo stesso in un’altra lingua. Per le traduzioni in tempo reale con sottotitoli, il notebook offre invece AI Subtitles e, infine, possiamo citare AI Eyes. Quest’ultima funzionalità permette di migliorare le riprese durante le videoconferenze.

MateBook GT 14 si presenta con un pulsante di accensione tramite impronta digitale, una fotocamera frontale HD 1080 p e una tastiera retroilluminata. Lato connettività, il prodotto di Huawei offre una presa USB-C, una Thunderbolt 4, 2 USB 3.2 Gen 1, una HDMI, uno slot per schede SD e jack da 3,5 mm per microfono e cuffie.

Infine soffermiamoci su aspetti come disponibilità e costi. MateBook GT 14 è disponibile alla prevendita dalla giornata di ieri con i seguenti prezzi: