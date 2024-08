Con la sesta generazione dell’Audi A6, la casa di produzione tedesca ha abbandonato i classici motori a combustione, abbracciando appieno l’alimentazione elettrica. La nuova vettura, battezzata e-tron, si presenta sul mercato sia in formato Sportback che Avant, con l’estetica abbastanza fedele alle previsioni, sebbene con alcune modifiche che la rendono ben riconoscibile rispetto ai veicoli precedenti.

A primo impatto, ciò che colpisce appassionati e addetti ai lavori è la cura maniacale di Audi per l’aerodinamica. Nel contesto dell’appena citata Sportback lo stesso produttore parla di oltre 1.300 simulazioni e innumerevoli ore nella galleria del vento. Gli studi minuziosi hanno interessato anche ruote e pneumatici, il tutto per ridurre l’attrito durante i viaggi e preservare l’autonomia delle batterie il più possibile.

La casa di produzione teutonica offre due varianti della e-tron. Stiamo parlando della Performance, il modello base, che è dotata di un motore elettrico sincrono a magnete posizionato sull’asse posteriore. Questo è in grado di gestire 367 CV che offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

A questa si affianca la S6 e-tron, che va ad aggiungere un motore asincrono sull’asse anteriore. Il risultato è una trazione integrale per una potenza complessiva di 503 CV. Questi, attraverso la funzione boost, permette alla vettura di raggiungere i 100 km/h in appena 3,9 secondi. Per quanto concerne le velocità massima, Performance arriva a 209 km/h, mentre la S6 può toccare i 240 km/h.

Motore, sospensioni e interni dell’Audi A6 e-tron

Come è facile intuire, in fase di progettazione e produzione, grande attenzione è stata concentrata sul motore. Si parla dell’adozione della nuova piattaforma elettrica PPE, con una tensione a 800 volt e della ricarica in corrente continua fino a 270 kW. Nel complesso, la struttura include 12 moduli e un totale di 180 cellule, con una capacità netta di 94,9 kWh.

Il tutto si traduce in una potenziale autonomia dichiarata di 750 km, con una leggera riduzione (720 km) con la configurazione meno aerodinamica della Avant. Di fatto, si parla comunque di valori superiori rispetto quanto annunciato da Audi un paio di anni fa, quando ha presentato il progetto della e-tron al pubblico.

Proponendo la A6 e-tron, la compagnia fa anche leva su un aspetto da non sottovalutare come il comfort. A tal proposito, la S6 offre delle sospensioni adattive ad aria, oltre alla possibilità di modificare l’assetto delle stesse per migliorare le prestazioni e ridurre i consumi.

Infine, meritano una citazione anche gli interni. Così come già visto con la recente Audi A5, anche la e-tron offre un doppio schermo OLED. Questo è costituito da un display con il pannello strumenti da 11,9 pollici e uno con sistema touch da 14,5 pollici. Per i più esigenti è poi possibile ottenere come optional un ulteriore schermo da 10,9 pollici per il passeggero anteriore. Un altro optional disponibile, e da non sottovalutare, sono gli specchietti retrovisori digitali con telecamera integrata.