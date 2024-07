Sin dall’introduzione dei processori Apple Silicon, MacBook Air è la scelta più ricorrente tra gli utenti alla ricerca di un notebook tuttofare, capace di coniugare prestazioni ed efficienza senza rinnegare la classica qualità costruttiva di Cupertino e sebbene da qualche mese sia iniziata l’era dei chip M3, i chip M2 rappresentano ancora una soluzione estremamente valida, ancora di più alla luce di cali di prezzo come quelli delle offerte Amazon proposte di seguito.

Apple MacBook Air M2 in offerta su Amazon: tagli e colorazioni

MacBook Air M2 è un notebook che non ha bisogno di prestazioni: se avete aperto questo articolo, è molto probabile che sappiate già praticamente tutto del notebook più conveniente attualmente presente nel listino di Apple. Sì, perché questo modello offre già il design rinnovato degli ultimi notebook della mela morsicata e mette sul piatto un chip ancora perfettamente all’altezza della situazione, con poco da invidiare al successore in termini di prestazioni.

Le offerte attive su Amazon nel momento in cui si scrive coinvolgono varie colorazioni e due diversi tagli di memoria; nella fattispecie, il taglio base da 8 GB + 256 GB è disponibile a partire da 949 euro — il minimo storico —, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato; anche il taglio 8 GB + 512 GB è disponibile al minimo storico: 1.199 euro, scontato del 19% rispetto al prezzo consigliato. Tutti i prodotti di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon con possibilità di consegna rapida gratuita e di pagamento rateale.

Ecco i link diretti per l’acquisto:

Leggi anche: Recensione Apple MacBook Air M2

Per non perdere le offerte del momento, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech e seguirci sui nostri portali per spulciare tutte pagine con le offerte divise per categoria.