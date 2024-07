Dopo averlo messo in mostra ai più recenti eventi internazionali, ASUS annuncia la disponibilità sul mercato italiano del nuovo notebook da gaming ROG Zephyrus G16, un classico nel catalogo ASUS ROG che in questa occasione si migliora ulteriormente con un occhio di riguardo all’Intelligenza Artificiale per supportate al meglio le ultime funzionalità implementate da Microsoft su Windows 11.

L’ultimo arrivato in casa ROG mantiene inalterato il design curato e non particolarmente elaborato dei suoi predecessori, proponendo di fatto uno dei migliori PC portatili con accelerazione AI grazie all’utilizzo della più recente piattaforma AMD Ryzen AI HX 300 in coppia con una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 40 laptop, senza dimenticare tutte le tecnologie / funzionalità in ottica connettività / espansione che ci si aspetta da un sistema di ultima generazione. Ma vediamolo nel dettaglio.

ASUS ROG Zephyrus G16: cosa c’è sotto la scocca

Così come i suoi predecessori, ASUS ROG Zephyrus G16 punta su linee originali e curate, non troppo sgargianti come altre soluzioni a marchio ROG, ma sicuramente molto compatto nelle dimensioni visto che misura solo 1,49 cm di spessore per 1,85 chilogrammi. ROG Zephyrus G16 è un portatile da 16 pollici con display 16:10, nel dettaglio un ottimo pannello OLED ROG Nebula Display con risoluzione 2.5K, frequenza di aggiornamento a 240 hertz e copertura DCI-P3 del 100%.

Il cuore di questo portatile nato per il gaming ma anche per gli applicativi AI, è come detto la piattaforma AMD Ryzen AI 9 HX, nel dettaglio un’APU Ryzen AI 9 370 HX; si tratta di un SoC che offre 12 core e 24 thread, oltre a una grafica integrata AMD RDNA 3.5 e una NPU (Neural Processing Engine) da 50 TOPS della serie XDN2. Se questo non vi basta però, c’è anche la GPU dedicata, una NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB che “aggiunge” ulteriori 233 TOPS alle prestazioni AI.

Il resto delle specifiche di questo modello prevede anche 16 / 32 GB di RAM LPDDR5X 7.500 MT/s, SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB, supporto al nuovo standard SD Express 7.0, WiFi 7, audio Dolby Atmos, tastiera gaming retroilluminata con ASUS Aura-Sync e Copilot, oltre a una batteria da 90 WHr con funzionalità di ricarica rapida.

Stando al comunicato ufficiale ASUS, il nuovo ROG Zephyrus G16 è ottimizzato anche sotto il profilo della dissipazione del calore, questo per evitare eventuali throttling e decadimento delle prestazioni. Il portatile infatti è dotato del sistema di raffreddamento intelligente ROG con tecnologia Tri-Fan, metallo liquido, heatpipes migliorate e ventole Arc Flow di 2a generazione, il top in casa ASUS per i notebook ad alte prestazioni.

Scheda tecnica ASUS ROG Zephyrus G16

Sistema operativo Windows 11 Home

Processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 – 12 core / 24 thread fino a 5,1 GHz

Scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8GB GDDR6 ROG Boost: 1940MHz* at 100W (1890MHz Boost Clock+50MHz OC, 85W+15W Dynamic Boost)

NPU: XDNA2 50 TOPS

Display: OLED 16″ ROG Nebula Display – Cover Display Versione AniMe Matrix 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) – 240 Hz DCI-P3 100% + Pantone e NVIDIA Advanced Optimus

Memoria: 16 GB LPDDR5X 7.500 MT/s – Dual Channel

SSD: 1TB PCIe 4.0 NVMe (M.2)

Porte: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto DisplayPort e Ricarica 1x lettore schede memoria (SD Card) – supporto SD Express 7.0 1x 3.5mm Jack Audio Combo

Tastiera RGB con Copilot e touchpad

Webcam IR Full-HD 1080P con Windows Hello

Audio Smart Amp con Dolby Atmos

Rete Wi-Fi 7 Dual-Band, Bluetooth 5.4

Batteria: 90 WHr, 4-celle agli ioni di litio

Quanto costa e dove acquistare ASUS ROG Zephyrus G16

ASUS ROG Zephyrus G16 è disponibile da oggi sul sito ufficiale ASUS a un prezzo consigliato di 2.499 euro; dal mese di settembre sarà disponibile presso punti vendita selezionati ASUS Gold Store e più in generale presso i maggiori rivenditori di settore, compreso Amazon.