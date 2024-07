Nella giornata di oggi, 23 luglio, Amazon ha annunciato la disponibilità di nuovi aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza d’uso di Prime Video. I contenuti della piattaforma di streaming, sottolinea l’azienda, ora sono più facili da trovare grazie ad alcune modifiche all’interfaccia utente dell’app e ai miglioramenti degli algoritmi di suggerimento, più efficaci grazie all’uso dell’IA generativa.

Prime Video, con un aggiornamento già in fase di rilascio in queste ore, semplifica dunque la ricerca di film e serie TV inclusi nel proprio abbonamento Amazon Prime, come pure la ricerca dei contenuti noleggiabili e acquistabili, oltre alla gestione degli abbonamenti aggiuntivi. Vediamo come.

Le novità di Amazon per Prime Video: parola d’ordine semplificazione

C’è innanzitutto una nuova barra di navigazione, che integra diverse sezioni, fra cui Home, Film, Serie TV e TV in diretta, oltre a Iscrizioni per i contenuti aggiuntivi quali Paramount+. Prossimamente si aggiungerà anche la nuova sezione Prime, cassetto in cui saranno presenti solo i contenuti inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, una bella comodità. Ecco un’anteprima di come si presenta.

È sempre legata alla barra di navigazione quest’altra novità. Selezionando la scheda Iscrizioni, è possibile esplorare tutti gli abbonamenti aggiuntivi, sia quelli che l’utente ha già sottoscritto che gli altri suggeriti da Amazon Prime Video in base alle proprie preferenze. Come la scheda Prime, si tratta di un cassetto in cui ci sono tutti i contenuti extra a pagamento, sede dalla quale è inoltre possibile valutare nuove offerte e pacchetti disponibili.

Migliora anche il sistema di suggerimenti di Prime Video con l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa. Grazie ad Amazon Bedrock, un servizio AWS (Amazon Web Services) per creare e adattare applicazioni di IA generativa nell’ambito dei suggerimenti personalizzati, sarà più facile trovare i contenuti più rilevanti, dice Amazon, sia a mo’ di semplici suggerimenti, sia con delle liste come “I 10 titoli più visti in Italia”.

Consigli a parte, Amazon sta inoltre usando un modello LLM per semplificare le sinossi di serie TV e film, e ha migliorato l’identificazione dei contenuti inclusi e con l’abbonamento Prime rispetto agli altri, con icone e loghi dedicati. Da segnalare, sempre nell’ambito della grafica, l’introduzione di nuove animazioni che rendono più fluido il passaggio fra una pagina e l’altra della piattaforma. O ancora, la riproduzione dei contenuti video sul banner principale mentre si sta decidendo cosa guardare dalla TV, riproduzione automatica che viene attivata anche nei contenuti della sezione “TV in diretta”.

Amazon sta introducendo queste novità su tutti i dispositivi compatibili con le app Prime Video tramite degli aggiornamenti che sono disponibili a partire da oggi e implementati in tutto il mondo nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo che è possibile vedere i contenuti inclusi in Prime Video abbonandosi ad Amazon Prime, gratis per i primi 30 giorni.