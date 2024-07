LG annuncia oggi l’integrazione di Disney+ nella sua piattaforma di infotainment Automotive Content Platform (ACP) basata su webOS, portando nelle auto tutta l’offerta del noto servizio di streaming.

La piattaforma ACP di LG consente un accesso semplice e intuitivo a informazioni e servizi essenziali, oltre che ad app di intrattenimento popolari come Netflix, YouTube e TikTok, tuttavia l’integrazione di Disney+ ora offre ai passeggeri una gamma ancora più ampia di contenuti in alta qualità tra i quali scegliere durante i viaggi in auto.

Disney+ è un servizio di streaming video simile a Netflix, Amazon Prime Video, Now TV e Infinity TV e consente di accedere a tutti i contenuti on demand.

Sulla piattaforma è possibile trovare contenuti originali prodotti da Disney, Marvel, Lucasfilm (Star Wars), Pixar e National Geographic, serie TV e molto altro.

Gli abbonati possono godere di alcune delle più grandi saghe come Frozen, The Avengers, Star Wars, Inside Out e Toy Story, di serie drama di lunga durata come Grey’s Anatomy e Criminal Minds e di recenti uscite come FX’s Shogun, Star Wars: The Acolyte, The First Slam Dunk, The Kardashians e altro ancora.

L’app Disney+ per infotainment ACP di LG per ora è disponibile solo in Corea del Sud, ma prossimamente verrà lanciata anche nel resto del mondo.

Al momento la piattaforma ACP di LG è presente su alcuni modelli specifici, come Kia EV9 e la futura Kia EV3, tuttavia si prevede un’espansione graduale ad altri veicoli del gruppo Hyundai Motor.

