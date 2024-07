Il Prime Day di Amazon, si sa ormai, è una delle occasioni migliori dell’anno per risparmiare sugli acquisti tecnologici (e non solo). Quest’anno fra le aziende che si sono distinte per aver proposto gli sconti più interessanti c’è senza dubbio MSI, che propone un’offerta davvero niente male per MSI Vector 17 HX A14VGG-206IT.

Si tratta di un notebook da gaming di fascia elevata, una macchina per chi gioca seriamente e necessita di parecchia potenza, di uno schermo ampio e di qualità, oltre a una scheda grafica come la RTX 4070 di NVIDIA. In questo articolo tutti i dettagli.

MSI Vector 17 HX con RTX 4070 in offerta su Amazon

Prima di parlare di MSI Vector 17 HX una piccola premessa. Ricordiamo che il Prime Day 2024 è in vigore oggi e domani, 16 e 17 luglio, e che si tratta di un’occasione in cui Amazon sconta tanti prodotti, ma solo per i clienti Amazon Prime (sappiate però che è possibile abbonarsi provando il servizio per 30 giorni gratuitamente per approfittarne lo stesso senza pagare nulla).

Ciò detto, una breve panoramica sul protagonista dell’offerta: MSI Vector 17 HX. La versione scontata su Amazon è la A14VGG-206IT, cioè quella dotata di un processore Intel Core i9-14900HX (8 core performance e 16 core efficiency, fino a 5,8 GHz di frequenza) affiancato dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070, con 8 GB GDDR6. Oltre alle note tecnologie di MSI che sfruttano l’intelligenza artificiale, fra cui MSI Artist per i creativi e MSI AI Engine, sono presenti tutte le tecnologie NVIDIA importantissime per il gaming. C’è il supporto al DLSS 3.5 con Super Resolution che ricostruisce in modo intelligente immagini ad alta risoluzione, il Frame Generation che utilizza l’IA per generare aumentare gli fps. Presente anche il Ray Reconstruction che migliora la qualità delle immagini ray tracing tramite AI e non denoiser.

Lo schermo di questo notebook da gaming è un pannello IPS da 17″ con risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel), frequenza di aggiornamento di 240 Hz e copertura DCI-P3 del 100%. Per quanto riguarda le memorie, è equipaggiato con un SSD PCIe4 da 1 TB, con 16 GB di RAM DDR5, mentre lato porte, c’è praticamente tutto: due USB C 3.2 Gen 2, una USB C Thunderbolt 4, due USB A 3.2 (di cui una Gen 2 e una Gen 1), una HDMI 2.1, un lettore di schede SD Express e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

Per il resto, vanta una tastiera con retroilluminazione RGB, Windows 11 Home preinstallato, due altoparlanti stereo da 2 W ciascuno, connettività W-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e una batteria da 90 Whr piazzata all’interno di una scocca robusta, particolare, ma non certo eccessiva. MSI Vector 17 HX si fa notare, è evidente, ma rimane un notebook da gaming abbastanza sobrio, con un particolare sistema di dissipazione del calore (denominato Cooler Boost) a doppia ventola e sei tubi di calore (heat pipes).

In occasione del Prime Day 2024 di Amazon, MSI Vector 17 HX A14VGG-206IT si può comprare in offerta a un ottimo prezzo, scontato di ben 400 euro. Si tratta di un’offerta valida solo fino al 17 luglio 2024, che fa scendere il prezzo a 2.199 euro da 2.599 euro.

Leggi anche: i migliori notebook di MSI, la nostra selezione aggiornata

Informazione pubblicitaria

Ti ricordiamo di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech per restare aggiornato sulle migliori offerte della tecnologia, che condividiamo quotidianamente e in tempo reale: ecco il link diretto, anche al nostro canale WhatsApp.