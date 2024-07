Nella primavera di quest’anno Beats, il noto brand controllato da Apple operante nel settore audio, ha lanciato sul mercato le nuove cuffie true wireless on ear Beats Solo 4; nelle ultime ore l’azienda ha annunciato un’edizione speciale delle cuffie in questione per festeggiare il 15° anniversario del popolare videogioco Minecraft.

Beats e Minecraft insieme per una versione speciale delle cuffie Beats Solo 4

Minecraft è uno di quei nomi nel settore videoludico immediatamente riconoscibili, anche da chi non è appassionato e magari non ha mai nemmeno visto il gioco in azione; l’enorme successo del titolo ha spinto Beats di Apple a creare un’edizione speciale delle sue ultime cuffie Beats Solo 4 per festeggiare il 15° anniversario dell’iconico videogioco.

La versione speciale delle cuffie in questione si differenzia dal modello classico esclusivamente per l’estetica, presenta riferimenti Minecraft pixelati ovunque, il logo del gioco sulla fascia superiore e l’iconico personaggio “Creeper” di Minecraft sulla fascia interna; gli stessi elementi di design sono stati utilizzati anche per personalizzare la custodia delle cuffie.

Per quel che concerne la dotazione tecnica, questa non si differenzia dalle classiche Beats Solo 4 e vanta quindi le seguenti caratteristiche:

connettività: Bluetooth 5.3 Class 1, jack 3,5mm, USB-C

compatibilità: iOS e Android

controlli: tasto “b”

dimensioni e peso: 6,8 x 17,7 x 16,8 cm per 217g

driver: 40mm

funzioni: Spatial Audio, accesso in vivavoce a Siri

form factor: on ear

autonomia: fino a 50 ore di ascolto, ricarica Fast Fuel (10 minuti per 5 ore di ascolto).

Beats ha annunciato la partnership in occasione del quindicesimo anniversario di Minecraft:

Beats by Dr. Dre collabora con Minecraft per lanciare un’edizione speciale delle cuffie Solo 4 per celebrare il 15° anniversario del gioco. Le cuffie on-ear presentano un design pixelato ispirato a Minecraft con cerniere verdi metallizzate e includono l’iconico personaggio “Creeper”. Questa partnership esclusiva incarna l’intersezione tra musica e creatività, che continuano a essere parti integranti di entrambi i marchi. Attraverso la musica e i blocchi, non c’è limite a ciò che i giocatori possono immaginare mentre danno forma al loro mondo. Con l’acquisto delle cuffie Beats x Minecraft Solo 4, i clienti riceveranno un codice univoco per riscattare un oggetto per la creazione di personaggi in-game. La creatrice di contenuti Minecraft TinaKitten curerà anche una playlist Spatial Audio disponibile esclusivamente su Apple Music.

L’azienda ha contestualmente predisposto un evento all’Apple Fifth Ave di New York il 18 luglio, dove saranno presenti TinaKitten e il conduttore di Apple Music Radio Travis Mills; le cuffie saranno disponibili per l’acquisto sul sito web di Apple, Target e presso alcuni Apple Store a partire dal 18 luglio, al prezzo di 199,99 dollari.

Per il momento l’edizione speciale targata Minecraft delle Beats Solo 4 rimane un’esclusiva dei mercati statunitensi e inglesi, non ci sono informazioni ufficiali riguardo un’eventuale disponibilità futura in altri mercati.