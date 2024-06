Dopo diversi rumor e leak che si sono susseguiti nel corso degli scorsi mesi, Beats ha annunciato ufficialmente il suo nuovo speaker portatile della linea Beats Pill, compatibile sia con Android che con iOS e in grado di offrire un suono più potente e coinvolgente per tutti gli amanti della musica in movimento.

Beats Pill è disponibile nelle colorazioni Nero opaco, Rosso deciso e Oro champagne al prezzo di 169,95 euro. L’arrivo sul mercato è previsto per il 27 giugno, ma è possibile registrare il proprio interesse sul sito ufficiale del produttore per essere informati quando sarà disponibile all’acquisto.

È da tempo che Beats cerca di offrire un’esperienza musicale che sia identica sia su Android che su iOS, e con il nuovo Beats Pill, compatibile anche con le funzionalità Dov’è di Apple e Trova il mio dispositivo di Android, ha fatto sicuramente un passo nella giusta direzione.

Caratteristiche tecniche di Beats Pill

Beats Pill è dotato di un design elegante e al tempo stesso semplice, pensato per la portabilità senza però rinunciare ad un suono coinvolgente. Lo speaker è infatti dotato di un woofer racetrack più grande, in grado di offrire bassi più profondi e distorsioni minime alle frequenze più basse, grazie al maggior spostamento di aria durante la riproduzione della musica.

Il suo design affusolato e con un’inclinazione di 20 gradi verso l’alto permette inoltre di ottimizzare la diffusione del suono, che risulterà così più potente e meglio diffuso nell’ambiente, con toni alti nitidi e toni medi più ricchi. La sua portabilità lo rende lo speaker ideale per chi desidera ascoltare musica in movimento, che sia in viaggio o durante una serata tra amici: per venire incontro alle più svariate esigenze dei consumatori, Beats Pill è anche dotato di certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Lo speaker è compatibile sia con Android che con iOS e supporta le funzionalità di tracciamento dei dispositivi proprie dei due sistemi operativi. La connettività è immediata su entrambi i sistemi grazie al Bluetooth di Classe 1, che garantisce stabilità e qualità audio di alto livello. Collegando Beats Pill ad un laptop o un altro dispositivo compatibile tramite l’ingresso USB di tipo C, è possibile inoltre godere dell’audio lossless.

Come altri speaker nella stessa fascia di prezzo, anche Beats Pill è uno speaker con audio mono, ma sfruttando la modalità Amplificatore è possibile sincronizzare due altoparlanti in modalità Stereo per un suono ancora più potente e immersivo. Il produttore garantisce fino a 24 ore di autonomia, ma grazie alla modalità Fast Fuel è possibile ottenere 2 ore ulteriori di ascolto con soli 10 minuti di ricarica. La batteria di grandi dimensioni consente anche di ricaricare il proprio smartphone collegandolo tramite USB-C all’altoparlante.

Beats Pill sarà disponibile nei prossimi giorni al prezzo di 169,95 euro. All’interno della confezione, oltre all’altoparlante, troveremo anche un cordino rimovibile per trasportare con più facilità lo speaker e il cavo da USB-C a USB-C per la ricarica e la connessione con gli altri dispositivi.

Con l’acquisto dell’altoparlante si avranno inoltre diritto a sei mesi gratuiti di abbonamento ad Apple Music (solo nuovi abbonati). Per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.