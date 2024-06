Apple ha recentemente aggiornato il firmware delle sue AirPods (nei suoi vari modelli, dalle AirPods base fino alle AirPods Max) e delle Beats tra cui Powerbeats Pro e Beats Fit Pro, andando a risolvere una falla di sicurezza: scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Apple aggiorna le cuffie Apple e Beats

In base al documento dell’aggiornamento firmware in esame, infatti, è stata risolta una problematica che si verificava spesso e volentieri con gran parte dei modelli attuali di AirPods, che riguarda la sicurezza del sistema. Nello specifico, la falla permetteva al malintenzionato di turno di accedere alle informazioni del dispositivo in utilizzo, servendosi semplicemente della connettività Bluetooth, usando proprio le cuffie (AirPods o Beats che dir si voglia) come mezzo intermediario.

Ricordiamo che al momento non esiste una vera e propria metodica per installare manualmente gli aggiornamenti firmware delle AirPods e delle cuffie Beats: in base a quanto dichiarato dalla stessa Apple, infatti, gli aggiornamenti vengono automaticamente installati nel momento in cui le cuffie vengono abbinate al dispositivo di riferimento tramite connessione Bluetooth, che sia iPhone, iPad o eventualmente Mac.

Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti delle AirPods da parte della compagnia di Cupertino, i quali siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.