Dopo settimane di attesa è arrivata da parte del team di Apple l’approvazione di UTM SE, un’applicazione per emulare un computer per eseguire software e giochi classici.

A quanto pare, anche UTM SE ha dovuto superare non poche difficoltà per ottenere l’approvazione e la notarizzazione da parte del colosso di Cupertino, così come già era avvenuto per Epic Games e il suo store.

Ricordiamo che, in seguito all’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dal Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea, Apple ha dovuto apportare delle importanti modifiche alle sue politiche restrittive relative allo store ufficiale di applicazioni per iPhone e iPad.

L’applicazione UTM SE è finalmente disponibile su App Store

Dopo che Apple ha rifiutato l’app lo scorso mese, lo sviluppatore ha affermato che non avrebbe continuato a provare, in quanto l’applicazione offriva a suo dire “un’esperienza mediocre”.

A quanto pare, tuttavia, ha cambiato idea e, grazie anche all’aiuto di AltStore e di un altro sviluppatore, è riuscito a soddisfare le richieste del colosso di Cupertino.

Ecco come viene descritta sull’App Store la nuova applicazione “UTM SE: Retro PC emulator” (questo il suo nome completo):

UTM SE è un emulatore PC che consente agli utenti di eseguire software classico e giochi old-school.

Supporta sia la modalità VGA per la grafica che la modalità terminale per i sistemi operativi solo testo

Emula le architetture x86, PPC e RISC-V

Esegui macchine pre-costruite o crea la tua configurazione da zero

Costruito da QEMU, un emulatore potente e ampiamente utilizzato

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare UTM SE, l’applicazione è disponibile gratuitamente per iOS, iPadOS e VisionOS sull’App Store seguendo questo link.