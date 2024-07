Epic Games aveva accusato Apple di aver deliberatamente ritardato l’approvazione del suo Epic Games app marketplace nell’Unione Europea, ma ora sembra che la situazione si sia sbloccata.

In precedenza Epic aveva affermato che Apple aveva respinto la sua richiesta due volte a causa delle somiglianze di design tra l’App Store e il marketplace di Epic, in particolare per quanto riguarda i pulsanti “Installa” e l’etichetta “Acquisti in-app” che secondo l’azienda di Cupertino sono troppo simili a quelle del suo App Store.

D’altra parte Epic ha affermato che sta utilizzando le classiche denominazioni utilizzate negli app store più popolari su più piattaforme, seguendo le convenzioni standard per i pulsanti nelle app iOS.

Secondo quanto riportato da Reuters, Apple ha dichiarato che i rifiuti iniziali non avevano nulla a che fare con Fortnite, la gallina dalle uova d’oro di Epic, poiché il popolare videogioco aveva già ricevuto il via libera.

Apple approva il marketplace di Epic Games

Reuters ora riferisce che Apple ha approvato l’Epic Games app marketplace in UE e il produttore di videogiochi afferma di riuscire a lanciarlo entro i prossimi due mesi.

L’Epic Games Store ovviamente offrirà Fortnite, ma anche a una selezione di prodotti di aziende partner. Epic afferma che condividerà ulteriori dettagli in vista del lancio.

Epic non è l’unico colosso ad aver accusato Apple di aggirare le norme prevista dal DMA europeo, poiché anche Spotify si è spesso lamentata del fatto che l’azienda di Cupertino applica comunque delle commissioni e delle regole che penalizzano troppo gli app store alternativi.