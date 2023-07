L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un importante accordo inerente all’archiviazione dei dati degli utenti europei sui server statunitensi, il percorso è stato lungo ma d’ora in poi i colossi tecnologici americani potranno raccogliere i dati personali dei cittadini europei, mentre questi ultimi avranno facoltà di operare un maggiore controllo, opponendosi qualora si ritenesse che le informazioni personali siano state raccolte in modo scorretto.

L’Unione Europea approva il Trans-Atlantic Data Privacy Framework per tutelare maggiormente i dati degli utenti europei

In buona sostanza il nuovo accordo obbliga gli Stati Uniti a fornire un livello di protezione adeguato, paragonabile a quello dell’Unione Europea, per i dati degli utenti del Vecchio Continente trasferiti alle aziende americane; gli Stati Uniti dovranno istituire un tribunale a cui gli utenti europei potranno rivolgersi se ritengono che una piattaforma tecnologica statunitense abbia violato i loro diritti alla privacy dei dati.

Il tribunale appositamente istituito ha la possibilità di ordinare la cancellazione dei dati dell’utente e imporre altre misure correttive, inoltre l’accordo limita l’accesso ai dati degli utenti europei da parte delle agenzie di intelligence statunitensi.

Come anticipato lo scopo primario dell’accordo siglato tra Unione Europea e Stati uniti è quello di tutelare maggiormente gli utenti europei, nel momento in cui i loro dati vengono gestiti da compagnie tecnologiche statunitensi: oltre al fatto che il tribunale sopra citato debba garantire “meccanismi di risoluzione delle controversie indipendenti e gratuiti”, le aziende americane sono tenute ad eliminare i dati degli utenti europei nel momento in cui questi non siano più necessari per lo scopo per il quale erano stati raccolti; dovranno inoltre garantire la protezione anche quando i dati vengono condivisi con soggetti terzi.

La Presidente Ursula von der Leyen ha sottolineato l’importanza del Trans-Atlantic Data Privacy Framework e della collaborazione tra Unione Europea e Stati Uniti con la seguente dichiarazione:

Il nuovo quadro UE-USA per la protezione dei dati personali garantirà flussi di dati sicuri per i cittadini europei e apporterà certezza giuridica alle imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico. A seguito dell’accordo di principio che ho raggiunto lo scorso anno con il Presidente Biden, gli Stati Uniti hanno attuato impegni senza precedenti per istituire il nuovo quadro. Oggi compiamo un passo importante per rassicurare i cittadini sul fatto che i loro dati sono al sicuro, per approfondire i legami economici tra l’UE e gli Stati Uniti e nel contempo per riaffermare i nostri valori condivisi. Ciò dimostra che, lavorando insieme, possiamo affrontare le questioni più complesse.

