L’anno scorso Microsoft ha annunciato che il 29 luglio 2024 avrebbe chiuso lo store digitale di Xbox 360. Tale data è ormai vicina e quindi tra un paio di settimane non sarà più possibile acquistare direttamente dalla console i giochi o i DLC e nemmeno effettuare download su X360.

Tuttavia sarà possibile acquistare i giochi retrocompatibili attraverso gli store di Xbox One e Xbox Series X|S, inoltre i giochi, i film e tutti i contenuti già acquistati rimarranno accessibili anche dopo tale data, come anche i salvataggi e le funzionalità online (server premettendo).

Infine sarà possibile continuare a guardare i film e gli spettacoli acquistati sui dispositivi Windows 10 e Windows 11, ma qualcosa andrà comunque perso.

La console Xbox 360 è vicina al capolinea

Dopo la chiusura dello store digitale di Xbox 360 centinaia di giochi in formato digitale non compatibili con le console Microsoft delle ultime due generazioni non potranno più essere più acquistati. Questo potrebbe rappresentare una perdita per diversi titoli che hanno ancora una certa base di giocatori attivi.

Giusto ieri Microsoft ha aumentato i prezzi per gli abbonamenti Xbox Game Pass, ma non è l’unico servizio ad aver rincarato i prezzi. Recentemente anche NOW e Sky hanno alzato i loro listini.