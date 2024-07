Negli ultimi mesi sono emerse varie prove del fatto che Apple sta sviluppando un dispositivo HomePod con display.

Il codice dell’ultima versione beta di tvOS 18 ora disponibile per gli sviluppatori suggerisce che la società ha effettivamente in mente di rilasciare un HomePod con display touchscreen.

Nella beta 3 di tvOS il team di 9to5mac è riuscito ad attivare una nuova interfaccia che ha tutta l’aria di essere quella del vociferato HomePod con display.

Apple starebbe continuando a lavorare su un HomePod con display touchscreen

La nuova interfaccia individuata all’interno della terza beta di tvOS 18 contiene una schermata di blocco con un tastierino per inserire il codice di accesso molto simile a quella presente su iPhone e iPad, ma sembra essere ancora in una fase iniziale di sviluppo.

Secondo quanto riferito il codice e il comportamento dell’interfaccia suggeriscono che sia stata realizzata per i display touchscreen e non per le normali TV, inoltre al momento non c’è alcuna opzione per bloccare Apple TV con un passcode.

A questo punto sembra confermato che Apple sta effettivamente lavorando su un nuovo HomePod con touchscreen che esegue una versione modificata di tvOS.

Un dispositivo del genere darebbe agli utenti maggiore libertà di interagire rispetto a utilizzare Siri, oltre alla possibilità di guardare video e molto altro, ma al momento non è chiaro quando Apple potrebbe svelarlo. Bloomberg ritiene che il dispositivo potrebbe essere annunciato nel 2025.