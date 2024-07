L’Amazon Prime Day è alle porte, ma come spesso accade in questo periodo estivo sono molte le promozioni messe in campo da produttori e rivenditori del settore che anticipano la tanto attesa campagna sconti Amazon. In questo caso non potevamo fare a meno di segnalare l’ultima promozione messa in campo da LG su un’ampia gamma di monitor Gaming e Notebook (ma non solo), prodotti come vedremo a breve molto ricercati e interessanti, alcuni dei quali non necessitano di presentazioni.

LG è tra i brand più rinomati quando parliamo di monitor PC per il Gaming, ma più in generale di display e tecnologie applicate ai pannelli di nuova generazione. Per gli amanti del genere, le offerte LG riguardano anche alcuni dei monitor Gaming più gettonati del momento, per intenderci quelli della gamma UltraGear; non dimentichiamo poi i Notebook della serie LG gram e LG gram Pro, con importanti sconti sui modelli più recenti equipaggiati con processori Intel Core Ultra. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Monitor e Notebook in offerta su LG Online Shop: tutti i dettagli della promozione

Come di consueto, prima di passare in rassegna i prodotti LG interessati da a questa promozione di luglio, vediamo insieme le modalità dell’offerta LG e i vantaggi per l’utente. Per prima cosa vi segnaliamo la pagina ufficiale della promozione, raggiungibile a questo link e, come potrete notare, vantaggiosa soprattutto per chi si registra sul sito del produttore.

La campagna promozionale, valida dal 4 al 17 luglio 2024, interessa diversi prodotti, tra cui i monitor Gaming LG UltraGear, i Notebook LG gram e, per gli amanti del genere, l’ottimo proiettore laser CineBeam Q. I prezzi di LG Online Shop sono molto vantaggiosi, in più per chi si registra sul sito dell’azienda c’è la possibilità di usufruire di un ulteriore sconto sul prezzo finale, ottenendo uno sconto del 5% al checkout e, per alcuni particolari prodotti, di pagare in comode rate fino a 20 mesi a Tasso Zero (un vantaggio di non poco conto).

Qualora abbiate trovato l’offerta che fa per voi, il nostro consiglio è quello di registrarvi subito su LG Online Shop per poter limare ulteriormente il prezzo (che non fa mai male), tenendo sempre presente che si tratta di alcuni dei migliori modelli consumer targati LG, quindi le offerte potrebbero terminare relativamente presto. Detto questo, vediamo nel dettaglio i Monitor e i Notebook interessati da questa nuova campagna promozionale LG.

Monitor Gaming LG in offerta: ottimi prezzi per i modelli UltraGear

LG come detto, non solo da noi, è tra i brand leader nel segmento monitor Gaming per PC e console, supportando tra l’altro tutte le funzionalità di sincronizzazione. In questo caso i prodotti in offerta coprono un’ampia fascia di mercato, offrendo un’opzione di risparmio anche per chi è orientato verso la fascia bassa del segmento consumer. Partiamo per comodità proprio dai modelli più economici.

LG UltraGear 24GN60TP

Se il vostro budget è limitato, LG UltraGear 24GN60TP potrebbe essere l’opzione più adatta da considerare. Si tratta di un monitor Gaming entry-level, ottimizzato per garantire una buona reattività oltre alla qualità che contraddistingue le soluzioni targate LG. Siamo di fronte a un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione FHD (1080P), il refresh arriva a 144 Hz mentre il tempo di risposta è pari a 1 ms (GtG); buona la luminosità di picco a 300 nit, senza dimenticare le ottimizzazioni / modalità targate LG per i gamer. LG UltraGear 24GN60TP ha un prezzo di listino di 199 euro, mentre con la promozione LG e il coupon il costo scende sino a 120, 10 euro.

Acquista LG UltraGear 24GN60TP

LG UltraGear 27GP850P

Saliamo leggermente di livello con questo UltraGear 27GP850P, un display da 27 pollici equipaggiato con pannello Nano IPS ad alta resa cromatica. La risoluzione arriva a 2.560×1.440 pixel con refresh a 180 Hz, sempre con tempo di risposta 1 ms e una luminosità di picco a 400 nit. LG UltraGear 27GP850P-B costerebbe 299 euro, ma con l’offerta di oggi e il coupon scende sino a 278,37 euro.

Acquista LG UltraGear 27GP850P

LG UltraGear 27GN800P

Se mirate a un display 27″ ma volete contenere il budget, LG 27GN800P potrebbe essere un’opzione da valutare. La proposta LG utilizza un pannello IPS QHD da 1 ms, con refresh a 144 Hz ed è compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD Freesync. LG 27GN800P è in offerta a 259 euro, cifra che scende a 241 se siete Membri LG grazie al coupon.

Acquista LG 27GN800P

LG UltraGear 27GR93U

Rimaniamo sui monitor da 27 pollici con LG UltraGear 27GR93U, sempre con pannello IPS ma stavolta con risoluzione 4K e HDMI 2.1 per sfruttare al massimo le console di nuova generazione. Siamo davanti a un monitor prestante ma anche con un ottima resa cromatica, capace di spingersi a 144Hz con tempo di riposta 1ms (GtG) e certificato VESA DisplayHDR 400. Il prezzo con la promozione è di 499 euro, che scende fino a 464,57 euro col coupon.

Acquista LG UltraGear 27GR93U

LG UltraGear 27GR95QL OLED

Se puntate alle prestazioni senza compromessi, LG UltraGear 27GR95QL non vi deluderà. Utilizza un pannello OLED da 27″ con tempo di risposta di soli 0,03 ms e una resa cromatica eccezionale. Il top da abbinare a una buona scheda grafica visto che ha una risoluzione QHD con refresh a 240Hz. L’offerta è molto buona visto che il prezzo è sceso a 649 euro e fino a 604,22 euro se vi registrate sul sito LG e utilizzate il coupon.

Acquista LG UltraGear 27GR95QL OLED

LG UltraGear 34GP63AP

Con LG 34GP63AP entriamo nel mondo dei monitor Gaming curvi. Si tratta di un display da 34″ 21:9 ultrawide con risoluzione 3.440×1.440 pixel con refresh rate 160 Hz. Il pannello è un VA, con un buon contrasto, HDR 10 e altoparlanti da 7 watt. LG 34GP63AP è in offerta a 399,99 euro, cifra che scende sino a 372,39 euro se seguite la procedura di registrazione sul sito LG.

Acquista LG UltraGear 34GP63AP

LG UltraGear 27GP95RP

Ancora un monitor Gaming da 27 pollici, questa volta un Nano IPS 1ms (GtG) con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 160 Hz. Il monitor supporta HDMI 2.1 per sfruttare al massimo le console di nuova generazione e vanta una copertura DCI-P3 del 98% con angoli di visione sino a 178°/178°. LG UltraGear 27GP95RP è calato molto di prezzo e da oltre 800 euro scende in offerta a 459 euro, cifra che scende sino a 427,33 euro per gli utenti LG che sfruttano il coupon.

Acquista LG UltraGear 27GP95RP

LG UltraGear 32GN650

Per chi mira a un pannello più ampio, che però mantenga buone prestazioni e un prezzo abbordabile, LG propone l’UltraGear 32GN650, dotato di pannello VA da 32″ capace di un refresh rate di 165 Hz con risoluzione QHD. Bello e curato, come tutti i monitor LG, vanta anche una buona ergonomia, senza dimenticare tutte le ottimizzazioni LG per giocare (vedi AMD Freesync ad esempio). LG UltraGear 32GN650 è in offerta a 249 euro, cifra che scende sino a 232 euro se sfruttate tutti i coupon del caso.

Acquista LG UltraGear 32GN650

LG UltraGear 27GS95QE OLED

Torniamo nella fascia alta con LG UltraGear 27GS95QE OLED che, inutile dirlo, garantisce il giusto mix tra prestazioni e qualità dell’immagine grazie alla tecnologia OLED proprietaria LG. Anche in questo caso LG punta sul taglio da 27 pollici, il più diffuso tra i gamer, con un pannello QHD da ben 240Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG), capace comunque di coprire il 98,5% dello spazio colore DCI-P3. Bello ed ergonomico, oltre che regolabile in base alle esigenze dell’utente, questo è un display anche versatile, da abbinare a un PC di pari prestazioni. LG UltraGear 27GS95QE OLED è in offerta a 899 euro, cifra che scende sino a 836,97 euro utilizzando i coupon aggiuntivi messi in campo da LG.

Acquista LG UltraGear 27GS95QE OLED

LG gram +view 16MR70

Chiudiamo questa rassegna di monitor con LG gram +view 16MR70, un Monitor portatile con interfaccia USB-C, ideale per chi ha necessità di un display da portare in giro per lavoro e non solo. Curato anche nel design, questo monitor ha una diagonale da 16″ e utilizza un pannello IPS da 2.5K in formato 16:10. LG dichiara una copertura DCI-P3 del 99% con luminosità di picco a 350 nit, il tutto per un refresh di 60Hz. LG gram +view 16MR70 è in promozione a 239 euro (da 299 euro di listino), cifra che può scendere sino a 222,51 euro per i Membri LG.

Acquista LG gram +view 16MR70

I Notebook LG gram in offerta: belli, compatti e con processori Intel Core Ultra

Per i Notebook le offerte messe in campo da LG non sono meno interessanti, anzi l’azienda propone degli ottimi prezzi sui più recenti LG gram e gram Pro, basati sulla piattaforma Intel Core Ultra. La gamma LG gram si fa notare per l’eccezionale portabilità grazie ad un peso estremamente contenuto e una batteria che assicura un’elevata autonomia.

LG gram 16″ 16Z90S

La prima offerta riguarda LG gram da 16” nella variante di punta con Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB di RAM e storage SSD da 1 TB. Questo laptop è equipaggiato con un pannello IPS da 2.560×1.600 pixel, pesa appena 1.199 grammi e ovviamente arriva con sistema operativo Windows 11 Home. LG gram 16Z90S è in offerta a 1.699 euro, cifra che può scendere sino a 1.581,77 euro per i Member LG.

Acquista LG gram 16 16Z90S

LG gram 15,6″ 15Z90S

Se mirate a un modello leggermente più economico, ma valido, potreste invece optare per il modello da 15,6″, disponibile sia in colorazione bianca che nera, entrambe equipaggiate con processore Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB di RAM ed SSD da 512 GB. Il display in questo caso ha risoluzione FHD (1920×1080) con color gamut DCI-P3 99%), mentre il sistema operativo è sempre Windows 11 Home. LG gram 15,6″ 15Z90S ha un prezzo di listino di 1.049 euro, mentre con la promozione messa in campo dall’azienda scende a 999 euro e sino a 930,08 euro per chi effettua la registrazione e sfrutta i coupon disponibili.

Acquista LG gram 15,6″ 15Z90S nero

Acquista LG gram 15,6″ 15Z90S bianco

LG gram Pro 16” 16Z90SP

Per gli utenti più esigenti, soprattutto per chi lavora con il proprio notebook, consigliamo due modelli della gamma LG gram Pro da 16”, entrambi dotati di processore Intel Core Ultra 7 155H abbinato a 32 GB di RAM LPDDR5X ed SSD da 1 TB (espandibile a 2TB). Il primo modello è dotato di scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050, per prestazioni eccezionali anche con pesanti carichi di lavoro. LG gram Pro da 16” con GPU RTX 3050 è in offerta a 1.849 euro, cifra che cala sino a 1.721,42 euro per i Member LG.

Acquista LG gram Pro 16” RTX 3050

L’altro modello proposto riprende sostanzialmente le stesse caratteristiche, fatta eccezione per la scheda grafica, in questo caso integrata (Intel Arc), ma soprattutto è dotato di display OLED con risoluzione 2.880×1.800 pixel (100% DCI-P3) per godere di una straordinaria qualità delle immagini. LG gram Pro da 16” OLED costa 2.099 euro ma grazie ai coupon sconto per i Member scende sino a 1.954,17 euro.

Acquista LG gram Pro 16 OLED

LG CineBeam Q porta il cinema a casa con un formato ultracompatto

Ultimo, non per importanza, il proiettore compatto LG CineBeam Q (modello HU710PB), una soluzione che punta su qualità e prestazioni ma al tempo stesso su un design minimalista pronto ad adattarsi ad ogni ambiente, e su un formato compatto che ne favorisce la portabilità. Il dispositivo misura appena 80 x 135 x135 mm per 1,49 kg di peso ed è in grado di proiettare immagini con risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) fino a 120 pollici.

Inoltre, grazie alla sorgente di luce laser RGB e alle tecnologie proprietarie di LG, offre una visione chiara e nitida con un rapporto di contrasto di 450.000:1 e una copertura del 154% della gamma colore DCI- P3, il top per la riproduzione di film. LG CineBeam Q è in offerta a 1.059 euro, da 1.299 euro di listino, mentre per gli utenti LG si scende sino a 985,93 euro con i coupon messi a disposizione dall’azienda.

Acquista LG CineBeam Q