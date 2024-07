Nelle ultime ore, il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher ha annunciato all’ILA Berlin Air Show data e orario del lancio del nuovo Ariane 6, il razzo dell’Agenzia Spaziale Europea che riveste una notevole importanza per l’Europa.

Il lanciatore infatti ha lo scopo di porre fine ad un periodo poco felice per il Vecchio Continente in ambito aerospaziale, se tutto va secondo i piani Ariane 6 metterà la parola fine sulla cosiddetta crisi dei lanciatori europei.

Il lancio è previsto per le ore 20:00 (ora italiana) di questa sera 9 giugno, dalla base europea di Kourou, nella Guyana Francese; vediamo insieme qualche dettaglio e scopriamo come seguire l’evento.

Il nuovo lanciatore europeo Ariane 6 è pronto al suo debutto

Negli ultimi due anni l’ESA non ha vissuto un periodo particolarmente felice, dal 2022 infatti i razzi europei sono stati man mano dismessi o bloccati: in quell’anno la rottura delle relazioni fra l’Agenzia Spaziale Europea e l’agenzia spaziale russa Roscosmos (in seguito alla guerra in Ucraina) ha segnato la fine dei lanci della navetta russa Soyuz dalla base di Kourou, il 6 luglio 2023 è andato in pensione Ariane 5 dopo una lunga carriera costellata di successi, ma anche il più piccolo dei lanciatori europei, Vega, sostituito dal Vega C, è stato costretto a uno stop nel 2023 dopo il fallimento del suo secondo lancio.

L’Agenzia Spaziale Europea guarda dunque con particolare apprensione al lancio di Ariane 6, è più di un anno che l’Europa non esegue un lancio spaziale e nel prossimo futuro il lanciatore dovrà competere, seppur con un po’ di ritardo, con i Falcon 9 e con Starship di SpaceX anche per quel che concerne i lanci commerciali.

Ariane 6 è il frutto del lavoro di una squadra industriale di 13 Paesi guidata dall’azienda ArianeGroup e che vede ai primi posti Francia (copre il 55.6% dei fondi), Germania (20,8%) e Italia (7,7%); il razzo è costruito da ArianeGroup, che ha il ruolo di Prime Contractor, mentre la società Arianespace si occupa della gestione e della commercializzazione. È già stato predisposto un programma comprendente 25 lanci tra missioni commerciali e scientifiche.

Ad ogni modo, il test di questa sera dovrebbe avere una durata complessiva di 2 ore e 40 minuti circa e si concluderà con il rientro in atmosfera del secondo stadio, a differenza del precedente Ariane 5 infatti, il secondo stadio del nuovo lanciatore ESA è in grado di riaccendere il suo motore Vinci fino a quattro volte nello spazio, così da poter essere utilizzato per lanciare satelliti in orbite differenti e con una maggiore precisione.

Dopo poco più di due minuti dal lancio i due booster a propellente solido di Ariane 6 si separeranno, seguiti dalla separazione di primo e secondo stadio circa sette minuti dopo il decollo, mentre dopo circa un’ora avverrà la separazione dei primi satelliti. A bordo del lanciatore ESA ci sono anche due dimostratori di capsule spaziali, che rientreranno in atmosfera insieme al secondo stadio di Ariane 6, per raccogliere dati sul rientro dallo spazio.

Il razzo è stato in realtà sviluppato in due differenti versioni, Ariane 62 che è quello che verrà lanciato questa sera, dotato di due booster a propellente solido, e Ariane 64 che invece ne vanta quattro. Ariane 6 è alto 56 metri e con un diametro di 5,4 metri, nella parte superiore racchiude 11 carichi di aziende private, centri di ricerca e agenzie spaziali, come la NASA, 6 sono esperimenti, 3 sono contenitori destinati a rilasciare complessivamente 9 cubesat e 2 sono capsule di rientro.

L’importanza della missione odierna di Ariane 6 per l’ESA è evidente anche dalle dichiarazioni dei diretti interessati, il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher ha affermato:

Ariane 6 segna una nuova era di viaggi spaziali europei autonomi e versatili. Questo potente razzo è il culmine di molti anni di dedizione e ingegno da parte di migliaia di persone in tutta Europa e, al momento del lancio, ristabilirà l’accesso indipendente dell’Europa allo spazio. Sono lieto di annunciare che il primo tentativo di lancio avverrà il 9 luglio. Vorrei ringraziare i team a terra per il loro instancabile duro lavoro, il lavoro di squadra e la dedizione in quest’ultimo tratto della campagna di lancio inaugurale. Ariane 6 è il razzo europeo per le esigenze di oggi, adattabile alle nostre ambizioni future.

Mentre Martin Sion, CEO di ArianeGroup ha dichiarato:

L’annuncio della data programmata per il primo volo di Ariane 6 ci pone sulla dirittura d’arrivo della campagna di lancio e siamo pienamente impegnati a completare gli ultimissimi passaggi. Questo volo segnerà il culmine di anni di sviluppo e test da parte dei team di ArianeGroup e dei suoi partner in tutta Europa. Aprirà la strada alle operazioni commerciali e a un significativo incremento nei prossimi due anni. Ariane 6 è un lanciatore potente, versatile e scalabile che garantirà l’accesso autonomo dell’Europa allo spazio.

Come anticipato, il lancio avrà luogo questa sera alle 20:00 ora italiana, l’Agenzia Spaziale Europea ha predisposto la possibilità di seguire l’evento in diretta tramite i propri canali YouTube ufficiali; per coloro tra voi che fossero interessati, vi lasciamo qui sotto il video con la diretta in lingua inglese.