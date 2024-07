Il 6 giugno scorso SpaceX ha effettuato il quarto lancio di prova di Starship, il velivolo che dovrebbe in futuro riportare gli astronauti della NASA sulla Luna e, forse, anche su Marte; il quarto test è stato un successo e gli ingegneri dell’azienda sono già al lavoro per il prossimo volo di test.

Le informazioni al riguardo al momento non sono molte, gli appassionati fremono per scoprire quali saranno gli obbiettivi di SpaceX per il quinto lancio di prova di Starship ma, nelle ultime ore, la società ha condiviso un nuovo video riepilogativo dell’ultimo test effettuato, video che alla fine spoilera uno dei possibili obbiettivi del prossimo volo.

Con il prossimo test SpaceX potrebbe tentare l’atterraggio di Super Heavy sulla torre di lancio

Come anticipato in apertura, abbiamo visto insieme un mese fa il successo del quarto test di Starship effettuato dall’azienda di Elon Musk SpaceX, i due stadi sono tornati a terra quasi integri: il primo stadio Super Heavy, il razzo più grande mai costruito dall’uomo, è stato fatto ammarare in assetto verticale con successo nel Golfo del Messico, mentre il secondo stadio, la navicella Starship, è finita nelle acque dell’oceano Indiano dopo poco più di un’ora di volo.

Nelle ultime ore, l’azienda ha condiviso un nuovo video che ci mostra alcune immagini inedite del quarto volo di test, per quanto affascinanti e interessanti, ciò che ha catturato l’attenzione degli appassionati è il finale del video, che potete vedere qui sotto.

A quanto pare, SpaceX potrebbe tentare una manovra inedita nel quinto volo di test di Starship, sappiamo bene come uno dei punti di forza delle apparecchiature della società sia il fattore riusabilità, sia il razzo Super Heavy che la navicella Starship sono infatti stati sviluppati e pensati per essere riutilizzati in diverse missioni.

Secondo quanto mostrato nel video, uno degli obbiettivi del prossimo lancio potrebbe essere quello di far atterrare il booster Super Heavy sulla torre di lancio: possiamo infatti vedere le due “braccia” della torre che sembrano attendere il razzo, pronte per bloccarne la discesa, il video si conclude con il primo stadio che scende verso la torre di lancio con la scritta “Volo 5”.

Per quanto al momento le informazioni al riguardo siano scarse, è bene sottolineare come la scorsa settimana, durante un colloquio con i residenti locali nel sud del Texas, la direttrice generale di Starbase, Kathy Lueders, ha affermato che questo tentativo potrebbe non verificarsi sul volo 5.

Qualora l’azienda decidesse di percorrere questa strada, necessiterà di apposite autorizzazioni di lancio e rientro da parte della Federal Aviation Administration, che ha il compito di garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà a terra; non è ancora stata fissata una data per il quinto test di volo, ma si presume che questo possa avere luogo nel mese di agosto, o comunque prima della fine dell’estate.

Non ci resta che attendere per scoprire se SpaceX tenterà realmente questa manovra, che sarebbe senza dubbio particolarmente interessante.