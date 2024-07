Attraverso un importante aggiornamento, SmarThings di Samsung è il primo grande ecosistema smart home a supportare in modo diretto Matter 1.2. Con un comunicato stampa apparso sul sito dedicato alla piattaforma, il colosso tecnologico ha annunciato la piena compatibilità con il protocollo a partire dalla fine di questa estate, portando a una piccola rivoluzione nel settore della domotica.

Il supporto a Matter, tra l’altro, non è l’unica novità legata a questo importante upgrade: si parla anche di design rivisto per le app di gestione degli elettrodomestici, nuove opzioni per il controllo dei dispositivi, un sistema di backup dell’hub, routine condivisibili e un nuovo approccio alla funzione SmartThings Energy.

Ma cosa significa in termini pratici l’adozione di Matter come standard per SmarThings? Il protocollo, sviluppato grazie alla collaborazione di alcuni tra i colossi del settore, tra cui Apple, Amazon, Google e la stessa Samsung. Sebbene il produttore coreano e SmartThing supportino già buona parte dei dispositivi smart home Matter in circolazione, questi si appoggiano a un servizio cloud per essere gestiti dall’utente.

Con Matter, di fatto, tutto si sposta a livello locale, con una maggiore velocità nell’esecuzione dei comandi e della possibilità di gestire la tecnologia senza per forza essere connessi alla rete. Ad essere influenzati da questa novità saranno svariate tipologie di elettrodomestici: dai robot aspirapolvere ai condizionatori d’aria, dai frigoriferi fino alle lavatrici.

Non solo Matter: ecco gli aggiornamenti di SmartThings

Curiosamente, anche se Matter 1.2 è il frutto del lavoro di molte compagnia tecnologiche, nessuna di esse si è ancora mossa per un supporto concreto, come invece sta facendo Samsung.

A tal proposito, Apple ha annunciato che supporterà i robot aspirapolvere entro la fine dell’anno, ma non si sa nulla rispetto ad altri dispositivi. Per quanto riguarda il software Home Assistant, il supporto è disponibile solo in versione beta. Oltre a ciò, va considerato il fatto che con il lancio di Matter 1.3 (annunciato durante lo scorso maggio) i dispositivi che utilizzeranno tale protocollo sono destinati ad aumentare in modo sostanzioso.

Come già accennato, la nuova versione di SmartThings non si limita all’integrazione di Matter. Samsung ha intenzione i offrire una nuova interfaccia Hub Manager dell’app, con il fine di fornire una sorta di aggregatore di più hub. Attraverso questa implementazione sarà possibile anche gestire la nuova funzione di backup, utile nel caso di malfunzionamento di uno di essi, con la possibilità di sostituirlo immediatamente con uno di riserva.

Inoltre, i possessori di smartphone Samsung Galaxy più recenti avranno a disposizione un’altra funzione per il controllo degli elettrodomestici ad accesso rapido. Con essa sarà possibile scegliere i dispositivi da aggiungere alla pagina di controllo domestico sul pannello rapido del telefono: ciò permette un accesso diretto e più rapido, per esempio, quando si tratta di regolare il volume della TV o svolgere un compito simile, il tutto senza per forza dover accedere l’app.