Telepass, UnipolMove e MooneyGo e ora anche TargaGo? Questo è il nome del nuovo servizio di telepedaggio che Autostrade per l’Italia ha presentato in via sperimentale sui 20 chilometri della tangenziale di Napoli.

TargaGO: cos’è e come funziona

Dopo l’aumento dei prezzi di Telepass e la necessità di individuare alternative più convenienti ecco che Autostrade per l’Italia ha presentato il suo nuovo servizio. TargaGo altro non è che un servizio di Autostrade per l’Italia con il quale pagare i pedaggi sulla Tangenziale di Napoli passando nell’apposita corsia gialla al casello. Tra le particolarità di TargaGo c’è l’assenza di costi aggiuntivi o abbonamenti e di dover avere dispositivi di riconoscimento a bordo. La lettura della targa, infatti, avverrà mediante le telecamere del casello. Per usufruire del servizio è sufficiente iscriversi sul sito (o usare l’app disponibile sia per device Android che Apple), registrarsi e utilizzare la corsia dedicata.

Il servizio TargaGo, riservato solamente ai privati, non prevede alcun abbonamento e consente di pagare solamente il singolo pedaggio tramite un borsellino digitale ricaricabile (sul quale deve essere presente sempre almeno 1€). Per il momento è possibile collegare 2 diverse targhe.

Al servizio sono ammessi solo veicoli di classe A e B (no moto e mezzi pesanti) e funziona solamente sulle corsie gialle. Nel caso in cui l’auto che voglia usufruire di TargaGo avesse a bordo un dispositivo di un’altra società di telepedaggio l’addebito verrà effettuato da quell’operatore e non da TargaGo.

Luigi Massa, AD di Tangenziale di Napoli (Gruppo Autostrade per l’Italia), ha definito il servizio TargaGo utile a snellire la congestione dei caselli in Tangenziale e di abbattere le emissioni. Lo stesso amministratore delegato ha chiarito che sono prive di ogni fondamento le polemiche secondo cui Autostrade per l’Italia stia pensando di introdurre un nuovo sistema di telepedaggio andando a fare concorrenza, quindi, a servizi come Telepass, UnipolMove e MooneyGo (ma anche Axxes, Dkv Box Italia e TollTickets). TargaGo andrà a sostituire il vecchio sistema ricaricabile di proprietà del gruppo.