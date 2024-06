L’ultimo aggiornamento opzionale di Windows 11 rilasciato lo scorso 25 giugno, ovvero KB5039302, ha causato una serie impressionante di problemi tra gli utenti. Secondo le segnalazioni di chi ha installato il pacchetto, l’applicazione dello stesso ha causato su diversi computer un ciclo infinito di riavvii.

I tanti feedback negativi, già a partire da poche ore dopo il rilascio dell’update, hanno cominciato ad apparire in un numero sempre crescente, tanto sui servizi ufficiali di supporto Microsoft quanto su social e ambienti esterni all’azienda di Redmond. Il caos creato è stato tale che la compagnia, nel corso della giornata di ieri, è intervenuta in modo drastico arrivando a ritirare del tutto l’aggiornamento, non rendendolo più accessibile su Windows Update e Windows Update for Business.

Microsoft blocca l’aggiornamento di Windows 11: i problemi forse legati a strumenti di virtualizzazione

Microsoft è dunque al lavoro per identificare e comprendere meglio il problema, andando a verificare quali sono le configurazioni hardware e software che vanno a causare il grave malfunzionamento. Secondo le prime ricostruzioni, a presentare maggiori problemi sarebbe Windows 11 22H2 e 23H2 nelle edizioni Pro ed Enterprise. Di contro, gli utenti Home sembrano aver incontrato meno problemi. Nello specifico, a una prima analisi il problema sembrerebbe legato a uno dei tanti strumenti di virtualizzazione legati alle edizioni professionali del sistema operativo.

Microsoft ha inoltre fornito dei consigli per chi ha installato l’aggiornamento ed è alle prese con una serie infinita di riavvii. L’azienda ha suggerito agli utenti l’utilizzo della pagina di Ripristino all’Avvio (WinRE) al fine di accedere agli strumenti per la risoluzione dei problemi ed eliminare l’ultimo aggiornamento o reinstallare da zero Windows 11 nei casi più critici. Con tutta probabilità, una volta risolti i problemi, Microsoft andrà a proporre una patch correttiva nel contesto del Patch Tuesday, nell’ormai imminente mese di luglio.

Per fortuna non tutti gli aggiornamenti di Windows 11 hanno esiti così disastrosi. Un altro recente update, per esempio, ha invece portato interessanti novità per quanto concerne il supporto migliorato per il drag-and-drop nella barra degli indirizzi e altre funzionalità.