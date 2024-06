Secondo quanto riportato dalla CNBC, Amazon sarebbe in procinto di lanciare una nuova sezione sul proprio sito per proporre articoli relativi a vestiario e lifestyle a basso costo.

Il senso di questa nuova strategia sarebbe quello di mettere in contatto i venditori cinesi con i consumatori statunitensi, andando di fatto a diventare un concorrente diretto di piattaforme come Temu e Shein. Entrambe le compagnie cinesi, infatti, hanno vissuto una crescita esponenziale negli ultimi mesi, forti di prezzi stracciati per diverse categorie di prodotti, dall’abbigliamento agli articoli per la casa fino all’elettronica.

Stando all’emittente americano Amazon avrebbe presentato il progetto nella giornata di ieri, in una conferenza su invito a cui avrebbero partecipato diversi produttori cinesi.

La nuova sezione sul celebre e-Commerce dovrebbe presentare diversi articoli senza marchio, la maggior parte dei quali con prezzi inferiori ai 20 dollari. Secondo quanto emerso, Amazon potrebbe occuparsi in modo diretto del trasporto tra Cina e Stati Uniti, con l’obiettivo di effettuare le consegne entro un massimo di 11 giorni dall’ordine.

Amazon pronta a sfidare Temu e Shein?

Il modus operandi di Amazon, per certi versi, sembrerebbe ispirarsi a quanto offerto dalla concorrenza.

Prendendo spunto da Shein, per esempio, si parla di una possibile produzione in piccoli lotti che potrebbe consentire ai commercianti di testare i nuovi articoli prima della commercializzazione di massa.

Maria Boschetti, portavoce di Amazon, ha in qualche modo confermato le intenzioni della compagnia durante un’intervista alla CNBC. La stessa ha dichiarato: “Esploriamo sempre nuovi modi di lavorare con i nostri partner di vendita per soddisfare i nostri clienti con una maggiore selezione, prezzi più bassi e maggiore convenienza“. La portavoce non ha poi voluto approfondire nello specifico quali sono i piani dell’azienda nei dettagli.

Nonostante sia impossibile al momento definire i dettagli riguardo l’inaugurazione dello store, sembra che questa possa avvenire nel prossimo periodo autunnale. Per quanto riguarda l’eventuale arrivo di un sistema simile in Europa, sempre ammesso che ciò possa avvenire, i tempi previsti sarebbero ovviamente molto più lunghi.

